Одна шайба вместо лишних переживаний: Lada Azimut получила три новых режима движения

Lada Azimut получила интеллектуальную систему LADA Ride Select с тремя расширенными сценариями движения. В отличие от прошлых моделей, кроссовер оснастили ассистентом спуска и режимом экономии топлива, что меняет алгоритм работы двигателя и трансмиссии в сложных дорожных условиях.

Фото: Own work by Retired electrician, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Lada Azimut

Новая логика управления трансмиссией

Российский автопром пытается вырваться из плена аналоговых решений. Новый кроссовер Lada Azimut избавился от примитивных кнопок, получив массивную шайбу выбора режимов. Это не просто декоративный элемент. Система LADA Ride Select теперь управляет не только противобуксовочной электроникой, но и меняет чувствительность педали газа, алгоритм переключения передач и усилие на рулевом колесе.

"Перенастройка калибровок ECU позволяет оптимизировать тягу на ведущих колесах именно в тот момент, когда покрытие под шинами превращается в кашу из снега и реагентов", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для повседневных поездок предусмотрен стандартный режим, адаптированный под асфальтовое покрытие. Режим Эко ориентирован на тех, кто привык считать литры бензина: электроника сглаживает резкие нажатия на акселератор, заставляя машину разгоняться плавно. Такие изменения в характеристиках Лада Азимут приближают модель к стандартам современных городских паркетников.

Безопасность и внедорожный потенциал

Главным техническим дополнением стал ассистент спуска HDC. Эта функция была доступна в основном на дорогих иномарках. Электроника берет на себя контроль тормозных усилий на каждом колесе в отдельности, позволяя водителю сосредоточиться только на рулении при преодолении крутых склонов. Это критически важно, когда безопасность АвтоВАЗ становится приоритетом не только в краш-тестах, но и в реальной эксплуатации.

В гибридных версиях модели система работает еще сложнее. Она перераспределяет крутящий момент между осями, имитируя работу блокировок. Учитывая, что новая Lada Azimut позиционируется как прямой конкурент Haval Jolion, наличие таких интеллектуальных помощников становится весомым аргументом в борьбе за покупателя.

"Внедрение HDC в массовый сегмент — это правильный шаг для снижения аварийности при съезде на необорудованные обочины или заснеженные спуски", — отметил эксперт Pravda.Ru по безопасности дорожного движения Андрей Киселёв.

Система / Параметр Функциональные возможности LADA Ride Select (Azimut) 5 режимов, ассистент спуска, Эко-сценарий Система XRAY / Vesta 3 режима, базовая антипробуксовка Управление (селектор) Поворотная шайба на центральной консоли

Мнение технических специалистов

Переход на новую электронику требует иного подхода к обслуживанию. Сложные алгоритмы Ride Select завязаны на датчики ABS и датчики положения кузова. Любой сбой в проводке может перевести систему в аварийный режим, ограничив возможности автомобиля вне дорог. В производстве автокомпонентов для новой модели задействованы современные линии литья и сборки, что должно повысить надежность узлов.

"Сложная бортовая система требует качественной диагностики. Даже некорректное давление в шинах может сбивать алгоритмы антипробуксовки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Водителям стоит помнить, что даже самая совершенная электроника не превращает кроссовер в полноценный вездеход. Тем не менее, штатные системы помощи позволяют уверенно чувствовать себя в колее или на скользком подъеме. Это важный этап эволюции бренда от простых бюджетных машин к технологичным кроссоверам.

Ответы на популярные вопросы о Lada Azimut

Для чего нужен режим Эко в кроссовере?

Этот режим ограничивает пиковые нагрузки на двигатель и меняет программу управления трансмиссией. Он позволяет снизить расход топлива в пробках и при монотонной езде по трассе за счет менее агрессивной работы дроссельной заслонки.

Как работает ассистент спуска на механической коробке?

Система HDC задействует гидравлический блок тормозной системы. Она имитирует торможение двигателем и точечно подтормаживает колеса, поддерживая минимальную безопасную скорость без участия педалей со стороны водителя.

Можно ли отключить систему Ride Select полностью?

Полное отключение электронных помощников обычно не предусмотрено в целях безопасности. В режиме Песок или Снег система допускает большие пробуксовки колес, но продолжает контролировать курсовую устойчивость автомобиля.

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