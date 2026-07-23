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Ford объединяется с Geely: за громким союзом скрывается поворот, который изменит авторынок

Авто

Американский концерн Ford объединяет усилия с китайским гигантом Geely, чтобы спасти свой завод в испанской Валенсии от окончательной остановки. Компании создают совместное предприятие, которое займется выпуском китайских моделей в Европе уже в первой половине 2027 года. Для рядовых водителей это означает приход доступных технологий из КНР под контролем западного менеджмента, а для индустрии — признание того, что выжить без восточных партнеров на современном рынке практически невозможно.

Ford Mondeo
Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ford Mondeo

Вынужденный альянс: зачем Ford китайские технологии

Завод в Валенсии, способный выпускать до 450 тысяч машин ежегодно, в последние годы превратился в "чемодан без ручки". Площадка загружена менее чем на четверть, что приносит американскому концерну колоссальные убытки. Согласно договоренностям, Ford сохранит за собой две трети акций предприятия, а Geely заберет оставшуюся треть. В официальном заявлении Ford подчеркивается, что это решение продиктовано новыми реалиями, где издержки в Европе слишком высоки, а глобальная конкуренция не оставляет шансов одиночкам.

"Такой союз выгоден обеим сторонам: европейцы получают загрузку пустующих мощностей, а китайцы — легальный способ обойти заградительные пошлины Евросоюза. Для конечного потребителя это шанс на появление более бюджетных версий привычных машин, созданных на восточных платформах", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Для реализации проекта потребуется одобрение регуляторов, но подготовка уже началась. Пока завод продолжает выпускать популярный кроссовер Ford Kuga, однако его будущее в гордом одиночестве было предрешено еще в момент падения спроса на классические ДВС-модели. Важно понимать, что даже проверенные советы по эксплуатации авто не спасут завод, если на его продукцию нет массового заказа.

Что встанет на конвейер в Валенсии

Хотя официальный список моделей пока держится в секрете, инсайдеры указывают на электрический хетчбэк Geely EX2. Этот автомобиль стал бестселлером в Китае благодаря сочетанию цены и характеристик. Помимо "чистокровных" китайцев, в Валенсии планируют собирать новый гибридный кроссовер Ford и расширять семейство внедорожников Bronco. Фактически западный бренд станет оболочкой для восточной начинки, подобно тому как новый немецкий пикап переезжает на платформу SAIC.

"С технической точки зрения такая кооперация неизбежна. Китай сейчас лидирует в производстве тяговых батарей и софта. Если Ford хочет сохранить долю рынка, ему проще использовать готовые решения Geely, чем тратить годы и миллиарды на разработку собственных систем с нуля", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Европейский тренд: от конкуренции к капитуляции

Кейс Ford и Geely — не единичный случай. Stellantis уже сотрудничает с Leapmotor, а Chery обживает бывшее предприятие Nissan в Барселоне. Даже руководство американского концерна признает: чтобы выжить, нужно научиться играть по китайским правилам. Билл Форд прямо заявил, что экспансия брендов из КНР — свершившийся факт, и автопроизводителям США необходимо научиться "обыгрывать" их, используя их же сильные стороны.

"Любая локализация производства внутри региона — это плюс для безопасности эксплуатации. Когда машина собирается под жестким контролем крупного концерна на европейском заводе, риск получить дефектный агрегат снижается. Это гораздо надежнее, чем хаотичный ввоз партий через мелких поставщиков", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Для российского рынка такие новости служат подтверждением глобального разворота. Даже если потребителю кажется, что японский кроссовер выгоднее новых моделей, глобальные тренды диктуют иное: будущее индустрии за тесными восточно-западными союзами.

Параметр соглашения Детали сотрудничества
Доли владения Ford (66,6%), Geely (33,3%)
Локация Валенсия, Испания
Старт производства Первая половина 2027 года
Мощность завода 450 000 автомобилей в год

Ответы на популярные вопросы

Будут ли новые машины Ford на самом деле китайскими?
Кузов и бренд могут остаться американскими, но шасси, батареи и значительная часть электроники в новых моделях масс-маркета будут разработаны инженерами Geely.

Подорожают ли запчасти из-за такого перехода?
Напротив, унификация с китайскими платформами обычно делает расходники доступнее за счет массовости производства в КНР.

Когда первые совместные авто появятся в продаже?
Запуск конвейера намечен на 2027 год, соответственно, в автосалоны новинки поступят ближе к середине этого же года.

Означает ли это уход бренда Ford из Европы?
Нет, это попытка бренда удержаться на рынке, предложив конкурентные цены, которые Ford не может обеспечить в одиночку.

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Экспертная проверка: таможенный брокер Елена Смирнова, инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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