Рынок роскошных авто зашевелился: новый бренд Esteo нашёл путь к покупателям через миллионную льготу

Покупка премиального гибрида или внедорожника в России стала доступнее: три модели молодого бренда Esteo официально вошли в государственную программу поддержки экологически чистого транспорта. Теперь покупатели высокотехнологичных кроссоверов могут рассчитывать на прямую скидку в размере 925 тысяч рублей. Это решение существенно меняет расклад в сегменте дорогих машин на новых источниках энергии (NEV), делая мощные китайско-российские разработки более конкурентными на фоне традиционных моделей с ДВС.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый клиент покупает новую машину в автосалоне

Какие модели Esteo получили господдержку

Бренд Esteo, заявивший о себе весной 2026 года, активно расширяет присутствие в России. Включение моделей в программу субсидирования — важный этап для холдинга "АГР" и его китайского партнера Defetoo. Льгота распространяется на три ключевые новинки: гибридные кроссоверы Exlantix ET, Exlantix ET8 и электрифицированный внедорожник V27. Скидка в 925 тысяч рублей предоставляется непосредственно при покупке, что позволяет частично нивелировать высокую стоимость премиального оснащения.

"Государственная субсидия в миллион рублей — это весомый аргумент для тех, кто сомневался при переходе на гибрид. Такая мера поддержки помогает быстрее окупить разницу в цене между обычным авто и технологичным NEV-каром", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Характеристики флагманов: Exlantix ET и ET8

Exlantix ET представляет собой полноразмерный кроссовер, ориентированный на комфорт и динамику. Его силовая установка выдает 469 л. с., что позволяет тяжелой машине набирать первую "сотню" за 4,8 секунды. При этом владельцу не нужно беспокоиться о зарядных станциях в дальних поездках — суммарный запас хода достигает 1180 км.

Модель ET8 идет еще дальше в плане габаритов и роскоши. Это шестиместный лайнер класса F длиной более 5 метров. Здесь за выработку энергии отвечает 1,5-литровый турбодвигатель, работающий исключительно как генератор. Интерьер впечатляет 30-дюймовым экраном с разрешением 6K, что превращает салон в мобильный кинотеатр.

"С технической точки зрения схема с мотором-генератором очень удачна для наших условий. Однако потенциальным владельцам стоит помнить, что износ ходовой части кроссоверов такого веса происходит быстрее из-за тяжелых батарей, поэтому за состоянием подвески нужно следить внимательнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внедорожник V27: мощь и интеллект

Модель V27 открывает новую V-серию бренда. Это брутальный внедорожник с электромоторами суммарной мощностью 465 л. с. В отличие от городских кроссоверов, V27 получил интеллектуальную систему полного привода, адаптированную для сложного рельефа. Запас хода составляет 800 км, что вполне достаточно для экспедиций выходного дня. Динамика также на уровне — 5,9 секунды до 100 км/ч.

Контекст бренда: от MX до амбициозных планов АГР

Esteo — лишь часть масштабной стратегии холдинга "АГР". Помимо этой марки, партнеры развивают бренды Tenet и Jeland. Стоит отметить, что сборка российских автомобилей растет именно благодаря таким проектам, которые замещают ушедших западных автопроизводителей в премиум-сегменте. Ранее бренд уже вывел на рынок модель MX по цене от 3,9 млн рублей, но новые льготные модели нацелены на более взыскательную аудиторию.

"При ввозе таких сложных машин по параллельному или прямому импорту критически важна правильная документация. Господдержка гарантирует, что автомобиль прошел все необходимые проверки и полностью легализован в РФ", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Характеристика Значение (Exlantix ET / ET8 / V27) Размер скидки по госпрограмме 925 000 рублей Максимальная мощность от 465 до 469 л. с. Запас хода (макс.) до 1180 км Разгон до 100 км/ч от 4,8 до 5,9 сек.

Ответы на популярные вопросы

Кто может воспользоваться скидкой при покупке Esteo?

Скидка предоставляется в рамках государственной программы субсидирования автомобилей на новых источниках энергии (электрокары и гибриды). Обычно это касается покупки в кредит или лизинг через банки-партнеры.

Нужно ли заряжать гибриды Esteo от розетки?

Модели серии Exlantix являются последовательными гибридами. Двигатель внутреннего сгорания работает как генератор для зарядки батареи, поэтому обязательная зарядка от сети не требуется, хотя она возможна для экономии топлива.

Как скидка влияет на итоговую цену машины?

Сумма в 925 тысяч рублей вычитается из стоимости автомобиля, указанной дилером, что делает ежемесячный платеж по кредиту или первоначальный взнос значительно ниже.

Где обслуживать такие технологичные автомобили?

Обслуживание осуществляется в дилерских центрах Esteo и партнерской сети холдинга "АГР", где есть необходимое диагностическое оборудование для работы с высоковольтными системами.

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