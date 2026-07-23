Специалисты КАМАЗа определили требования к дорожной инфраструктуре для работы беспилотников

КАМАЗ планирует запустить полноценную эксплуатацию полностью автономных грузовиков к 2028 году. Это означает переход от систем с частичным контролем к машинам, способным передвигаться без участия человека за рулем.

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Текущий статус и механизм управления

На данный момент беспилотные машины предприятия работают в режиме дистанционного контроля. Движением управляет оператор-логист, который вмешивается в процесс только при возникновении сложных дорожных ситуаций: например, для выезда из пробки или объезда нестандартного препятствия.

Технически такое управление реализуется через систему видеокамер, передающих изображение на пульт оператора. Однако возможность удаленного перехвата управления напрямую зависит от наличия устойчивой связи. В стандартных условиях автоматика справляется самостоятельно, и вмешательство человека не требуется.

Автомобильный инженер Александр Морозов поясняет, что переход к полной автономности требует исключения зависимости от оператора. Это подразумевает развитие алгоритмов обработки данных в реальном времени непосредственно на борту автомобиля, чтобы машина могла принимать решения без сигнала извне.

Ограничения и инфраструктурные риски

Масштабирование перевозок, в том числе выход на маршруты в страны СНГ, ограничено состоянием дорожной инфраструктуры. По словам главного конструктора инновационных автомобилей КАМАЗа Сергея Назаренко, для работы беспилотников недостаточно одного только качества дорожного полотна.

Ключевыми требованиями для функционирования автономных грузовиков являются:

стабильный навигационный сигнал по всему маршруту;

бесперебойное покрытие сети 4G.

Компания готова рассматривать расширение географии перевозок при наличии спроса со стороны клиентов, но фактический запуск возможен только после оснащения дорог необходимым оборудованием.

Экспертный комментарий: "Отсутствие единого стандарта покрытия связи и навигационных данных в соседних странах делает трансграничные автономные перевозки технически рискованными до создания согласованной цифровой инфраструктуры", — отметил автомобильный инженер Александр Морозов.