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Завод Lada представил обновленную Niva Legend с новым двигателем ВАЗ-11184 и дисковыми тормозами

Авто

В Тольятти начался выпуск модернизированных внедорожников Niva Legend. Главным изменением стал переход на новый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 153 Нм.

Нива
Фото: wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Нива

Технические обновления

Конструкция автомобиля получила более 350 новых и обновленных деталей. Помимо силового агрегата ВАЗ-11184, изменилась тормозная система: спереди установлены вентилируемые диски. Этот узел теперь унифицирован с Lada Vesta и Niva Travel.

Инженеры заявляют об улучшении динамики, управляемости, экономичности и показателей пассивной безопасности машины.

Экспертный комментарий: "Унификация тормозных механизмов с Lada Vesta позволяет упростить обслуживание и поиск запчастей, так как детали становятся общими для нескольких популярных моделей бренда", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.

Сроки и стоимость

Продажи внедорожников с мотором 1.8 стартуют в сентябре. Стоимость обновленной Niva Legend будет объявлена официально ближе к началу продаж.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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