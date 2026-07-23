Завод Lada представил обновленную Niva Legend с новым двигателем ВАЗ-11184 и дисковыми тормозами

В Тольятти начался выпуск модернизированных внедорожников Niva Legend. Главным изменением стал переход на новый двигатель объемом 1,8 литра мощностью 90 л. с. и крутящим моментом 153 Нм.

Фото: wikimedia.org by Andshel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нива

Технические обновления

Конструкция автомобиля получила более 350 новых и обновленных деталей. Помимо силового агрегата ВАЗ-11184, изменилась тормозная система: спереди установлены вентилируемые диски. Этот узел теперь унифицирован с Lada Vesta и Niva Travel.

Инженеры заявляют об улучшении динамики, управляемости, экономичности и показателей пассивной безопасности машины.

Экспертный комментарий: "Унификация тормозных механизмов с Lada Vesta позволяет упростить обслуживание и поиск запчастей, так как детали становятся общими для нескольких популярных моделей бренда", — отметил автомобильный инженер Артем Николаев.

Сроки и стоимость

Продажи внедорожников с мотором 1.8 стартуют в сентябре. Стоимость обновленной Niva Legend будет объявлена официально ближе к началу продаж.