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Тьма накроет оживленные трассы: аномальное небесное явление спровоцировало жесткие запреты

Авто

12 августа 2026 года планету ждет масштабное астрономическое событие — полное солнечное затмение. Основная зона видимости затронет Гренландию, Исландию и северную часть Испании, в то время как на территории России уникальное явление смогут наблюдать лишь жители северо-востока Таймыра. Из-за ажиотажа власти Исландии прогнозируют рекордный наплыв туристов, что неизбежно приведет к транспортному коллапсу на ключевых магистралях и введению жестких ограничительных мер для автомобилистов. Чтобы не испортить поездку штрафами, водителям стоит заранее изучить безопасность на дороге в условиях ограниченной видимости.

Солнечное затмение
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Солнечное затмение

Транспортные риски и новые штрафы в зоне затмения

В Исландии, где подобного зрелища не видели более 70 лет, основные потоки гостей сконцентрируются в районе Западных фьордов и на полуострове Рейкьянес. Местная полиция предупреждает о возможных перекрытиях дорог и необходимости получения специальных разрешений для проезда по ряду маршрутов. Ситуация осложняется тем, что с 2026 года в стране введена обязательная плата за использование большинства трасс, а за несоблюдение правил парковки или езду без включенных фар предусмотрены суровые финансовые санкции. Например, остановка на обочине ради кадра обойдется нарушителю в 140 евро, а превышение скорости — минимум в 210 евро.

"Резкое наступление сумерек в середине дня — это серьезный стресс для дорожного движения, требующий от водителя максимальной концентрации и исправной светотехники", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт Артем Николаев.

Особую опасность представляет использование специальных темных очков для наблюдения за солнцем непосредственно за рулем. По мнению экспертов, на которые ссылается 110km.ru, подобные аксессуары практически полностью лишают водителя обзора, что гарантированно ведет к ДТП. Вместо этого рекомендуется заранее активировать ближний свет, использовать стандартные козырьки автомобиля и строго соблюдать дистанцию, так как пешеходы, увлеченные небом, часто теряют бдительность и выходят на проезжую часть.

Техническая подготовка и рекомендации медиков

Для тех, кто планирует наблюдать за максимальной фазой затмения, которая наступит в 20:45 по московскому времени, решающее значение имеет подготовка экипировки. Обычные солнцезащитные аксессуары не защищают сетчатку от жесткого излучения, поэтому необходима сертифицированная оптика. При использовании биноклей или телескопов обязательны специальные светофильтры. В противном случае существует риск необратимого повреждения зрения, что особенно опасно для тех, кому после завершения явления предстоит долгий путь за рулем по сложным участкам трасс.

Важным фактором остается и техническое состояние машины, особенно при движении в отдаленных регионах, таких как Западные фьорды. Из-за колоссальной нагрузки на инфраструктуру экстренные службы могут прибывать на вызовы со значительной задержкой. Водителям советуют не только заправить полный бак, но и проверить работу всех систем, учитывая, что в некоторых странах сейчас наблюдается дефицит бензина  в пиковые периоды. Следующее полное затмение в этом регионе произойдет лишь в 2033 году, поэтому тщательное планирование маршрута — единственный способ насладиться событием без лишних проблем.

Ответы на популярные вопросы о солнечном затмении 2026

Где лучше всего наблюдать полную фазу затмения в 2026 году?

Наиболее впечатляющее зрелище ожидается на западном побережье Исландии, в Гренландии и в северных регионах Испании. В России увидеть полную фазу можно будет только на северо-востоке полуострова Таймыр.

Можно ли управлять автомобилем в очках для затмения?

Категорически нет. Эти очки имеют очень высокую плотность и пропускают ничтожно мало света, что делает вождение в них невозможным и крайне опасным.

Какие штрафы грозят водителям в Исландии во время события?

Штраф за парковку на обочине составляет 140 евро, за превышение скорости на 20 км/ч — от 210 евро, а за езду с выключенными фарами предусмотрены взыскания согласно местному ПДД, действующему круглогодично.

Как защитить глаза, если нет специальных очков?

Безопасных альтернатив среди бытовых предметов (закопченное стекло, обычные очки) не существует. Необходимо использовать только сертифицированные фильтры с маркировкой защиты от ультрафиолетового и инфракрасного излучения.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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