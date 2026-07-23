Такого темпа нет ни в одной стране: российский авторынок пошел на рекордный штурм

Российский автомобильный рынок по итогам июня 2026 года подтвердил статус одного из крупнейших в Европе, удержав шестую строчку в общем зачете. Несмотря на макроэкономическое давление, продажи новых легковых машин в РФ демонстрируют самую высокую динамику роста среди всех европейских стран, вплотную приближаясь к показателям лидеров ЕС. В то время как западные рынки показывают умеренный подъем, российский сектор четвертый месяц подряд преодолевает психологическую отметку в 100 тысяч реализованных единиц.

Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авторынок

Расклад сил на европейской арене

Согласно актуальным данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), расстановка сил в первой пятерке европейского первенства остается стабильной. Безоговорочным лидером является Германия, где в июне было продано 296,4 тысячи автомобилей. За ней с заметным отрывом следуют Великобритания (213,2 тыс. ед.) и Франция (188,8 тыс. ед.). Замыкают группу лидеров Италия и Испания с результатами 146,4 тыс. и 128,4 тыс. машин соответственно.

"Стабильность позиций в топ-6 Европы подтверждает, что спрос в России остается устойчивым даже на фоне волатильности валют. Однако покупателям стоит внимательно оценивать выгоду от приобретения новинок — иногда проверенный временем японский кроссовер по параллельному импорту оказывается рациональнее раскрученных официальных премьер", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Российский феномен: взрывной рост спроса

Если включить Россию в общеевропейскую статистику, то с результатом 116,3 тысячи проданных автомобилей она уверенно занимает шестое место. Примечательно, что динамика российского рынка (+29%) кратно превосходит показатели всех европейских конкурентов. Для сравнения: в Германии рост составил 15,7%, а в Великобритании и Италии едва превысил 10%.

"Высокие темпы продаж тянут за собой и вторичный рынок, где покупатели часто сталкиваются с уловками. Нужно понимать, что машина с пробегом, долго стоявшая в заторах, часто имеет скрытый износ мотора — реальная угроза скрыта в химических процессах внутри агрегата, а не только в цифрах на одометре", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Производственный рывок отечественных заводов

Рост продаж напрямую коррелирует с увеличением внутреннего производства. По данным Росстата, за первое полугодие 2026 года в стране выпустили 378 тысяч легковых автомобилей, что на 16% больше показателей прошлого сезона. Особенный скачок зафиксирован в июне — выпуск продукции подскочил сразу на 73,2%, достигнув 77,9 тысяч единиц.

"Увеличение объемов выпуска заставляет производителей бороться за лояльность не только количеством, но и качеством. Например, работа над антикоррозийной стойкостью кузова стала приоритетом для обновленных внедорожников. Для владельца это означает сохранение остаточной стоимости машины на долгие годы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Страна Продажи в июне (тыс. шт.) / Динамика Германия 296,4 (+15,7%) Великобритания 213,2 (+11,4%) Россия 116,3 (+29,0%) Испания 128,4 (+7,8%)

Ответы на популярные вопросы по состоянию авторынка

1. Какое место занимает Россия в европейском рейтинге продаж?

По итогам июня РФ сохранила шестую позицию, опережая многие крупные рынки Восточной Европы и Скандинавии. 2. Насколько выросли продажи автомобилей в России этим летом?

Рост составил рекордные 29% по сравнению с июнем прошлого года, что является лучшим показателем динамики в Европе. 3. Сколько машин производит российский автопром сегодня?

Только за июнь было выпущено почти 78 тысяч легковушек, а всего за полгода — 378 тысяч единиц техники. 4. Преодолен ли кризис дефицита новых автомобилей?

Результаты выше 100 тысяч проданных авто в месяц на протяжении четырех месяцев подряд говорят о насыщении рынка и стабилизации поставок.

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