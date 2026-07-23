Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обычный паспорт откроет двери в клинику: в Московской области создали условия, которые ускорят диагностику
Рыбная деревня, дюны и спа-отели: во сколько обойдется бархатный сезон в Калининграде
Вода поднялась почти на три метра: ситуация в селе Сайды вынудила авиацию работать на пределе
В Саратовской области заменили асфальт и ограждения на территориях школ и детских садов
Дыхание природы в интерьере: простые вещи, которые возвращают гармонию и радуют глаз каждый день
Завод Lada представил обновленную Niva Legend с новым двигателем ВАЗ-11184 и дисковыми тормозами
Небо обрушится на улицы Ростова-на-Дону: экстренные меры предопределили работу спасателей города
Биологические часы пошли вразнос: игнорирование давления спровоцирует фатальный износ нейронов
Грузия в 2026 году удивила ценами и курортами: где можно отдохнуть у моря без визы и лишних расходов

Такого темпа нет ни в одной стране: российский авторынок пошел на рекордный штурм

Авто

Российский автомобильный рынок по итогам июня 2026 года подтвердил статус одного из крупнейших в Европе, удержав шестую строчку в общем зачете. Несмотря на макроэкономическое давление, продажи новых легковых машин в РФ демонстрируют самую высокую динамику роста среди всех европейских стран, вплотную приближаясь к показателям лидеров ЕС. В то время как западные рынки показывают умеренный подъем, российский сектор четвертый месяц подряд преодолевает психологическую отметку в 100 тысяч реализованных единиц.

Авторынок
Фото: freepik.com by tawatchai07, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авторынок

Расклад сил на европейской арене

Согласно актуальным данным Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), расстановка сил в первой пятерке европейского первенства остается стабильной. Безоговорочным лидером является Германия, где в июне было продано 296,4 тысячи автомобилей. За ней с заметным отрывом следуют Великобритания (213,2 тыс. ед.) и Франция (188,8 тыс. ед.). Замыкают группу лидеров Италия и Испания с результатами 146,4 тыс. и 128,4 тыс. машин соответственно.

"Стабильность позиций в топ-6 Европы подтверждает, что спрос в России остается устойчивым даже на фоне волатильности валют. Однако покупателям стоит внимательно оценивать выгоду от приобретения новинок — иногда проверенный временем японский кроссовер по параллельному импорту оказывается рациональнее раскрученных официальных премьер", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Российский феномен: взрывной рост спроса

Если включить Россию в общеевропейскую статистику, то с результатом 116,3 тысячи проданных автомобилей она уверенно занимает шестое место. Примечательно, что динамика российского рынка (+29%) кратно превосходит показатели всех европейских конкурентов. Для сравнения: в Германии рост составил 15,7%, а в Великобритании и Италии едва превысил 10%.

"Высокие темпы продаж тянут за собой и вторичный рынок, где покупатели часто сталкиваются с уловками. Нужно понимать, что машина с пробегом, долго стоявшая в заторах, часто имеет скрытый износ мотора — реальная угроза скрыта в химических процессах внутри агрегата, а не только в цифрах на одометре", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Производственный рывок отечественных заводов

Рост продаж напрямую коррелирует с увеличением внутреннего производства. По данным Росстата, за первое полугодие 2026 года в стране выпустили 378 тысяч легковых автомобилей, что на 16% больше показателей прошлого сезона. Особенный скачок зафиксирован в июне — выпуск продукции подскочил сразу на 73,2%, достигнув 77,9 тысяч единиц.

"Увеличение объемов выпуска заставляет производителей бороться за лояльность не только количеством, но и качеством. Например, работа над антикоррозийной стойкостью кузова стала приоритетом для обновленных внедорожников. Для владельца это означает сохранение остаточной стоимости машины на долгие годы", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Страна Продажи в июне (тыс. шт.) / Динамика
Германия 296,4 (+15,7%)
Великобритания 213,2 (+11,4%)
Россия 116,3 (+29,0%)
Испания 128,4 (+7,8%)

Ответы на популярные вопросы по состоянию авторынка

1. Какое место занимает Россия в европейском рейтинге продаж?
По итогам июня РФ сохранила шестую позицию, опережая многие крупные рынки Восточной Европы и Скандинавии.

2. Насколько выросли продажи автомобилей в России этим летом?
Рост составил рекордные 29% по сравнению с июнем прошлого года, что является лучшим показателем динамики в Европе.

3. Сколько машин производит российский автопром сегодня?
Только за июнь было выпущено почти 78 тысяч легковушек, а всего за полгода — 378 тысяч единиц техники.

4. Преодолен ли кризис дефицита новых автомобилей?
Результаты выше 100 тысяч проданных авто в месяц на протяжении четырех месяцев подряд говорят о насыщении рынка и стабилизации поставок.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Мир. Новости мира
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Авто
Эффект оказался неожиданным: новая Volga K50 оставила ощущение автомобиля совсем другого класса
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Лавров и Рубио жёстко поговорили в Маниле. Россия продолжает спецоперацию на Украине Любовь Степушова Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Последние материалы
Обычный паспорт откроет двери в клинику: в Московской области создали условия, которые ускорят диагностику
Рыбная деревня, дюны и спа-отели: во сколько обойдется бархатный сезон в Калининграде
Такого темпа нет ни в одной стране: российский авторынок пошел на рекордный штурм
Вода поднялась почти на три метра: ситуация в селе Сайды вынудила авиацию работать на пределе
В Саратовской области заменили асфальт и ограждения на территориях школ и детских садов
Дыхание природы в интерьере: простые вещи, которые возвращают гармонию и радуют глаз каждый день
Завод Lada представил обновленную Niva Legend с новым двигателем ВАЗ-11184 и дисковыми тормозами
Небо обрушится на улицы Ростова-на-Дону: экстренные меры предопределили работу спасателей города
Биологические часы пошли вразнос: игнорирование давления спровоцирует фатальный износ нейронов
Грузия в 2026 году удивила ценами и курортами: где можно отдохнуть у моря без визы и лишних расходов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.