В России владельцам BMW X3 и X4 рекомендовано заменить стартеры из-за угрозы пожара

Владельцам кроссоверов BMW X3 и X4 из России рекомендовано заменить стартеры из-за риска перегрева узла и последующего возгорания автомобиля. Всего под отзыв попадают около 318 тысяч машин по всему миру, из которых примерно 25 тысяч зарегистрированы в РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Maximilian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Logo

Суть технического дефекта

Неисправность заключается в некорректной работе стартера, который при определенных условиях может перегреться. Высокая температура узла создает угрозу пожара в моторном отсеке. По данным производителя, проблема касается конкретных типов стартеров, установленных на ряде моделей, включая X3 и X4.

Автомобильный инженер Артем Николаев поясняет, что перегрев пускового устройства обычно связан с заклиниванием механизма или коротким замыканием в обмотках, когда ток продолжает проходить через систему даже после запуска двигателя. В таких случаях стартер превращается в источник сильного теплового излучения, способного воспламенить окружающие пластиковые детали или проводку.

Порядок действий для владельцев

Производитель уведомляет затронутых клиентов по почте и телефону. Решением проблемы является полная замена неисправного стартера на новый узел в авторизованном сервисном центре. BMW заявляет, что инцидентов с травмами или авариями из-за этого дефекта не зафиксировано, однако устранить риск необходимо незамедлительно.

"Для владельца критически важно не игнорировать такое уведомление. Поскольку дефект может проявиться внезапно и привести к пожару, эксплуатация автомобиля до визита в сервис сопряжена с высоким риском полной потери имущества", — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.