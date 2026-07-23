Рынок замер в ужасе: Вашингтон готовит полную зачистку популярного сегмента импорта

Власти США готовят беспрецедентный удар по китайскому автопрому, который может полностью перекроить мировой рынок транспортных средств. Сенатский комитет по торговле рассматривает радикальный законопроект, нацеленный на полный запрет продажи легковых машин из КНР. Американские политики объясняют такие жесткие меры вопросами национальной безопасности, опасаясь, что электроника современных авто станет инструментом для шпионажа и скрытой передачи данных Пекину. Ситуация уже вызвала панику среди крупнейших западных концернов, чьи производственные цепочки тесно переплетены с китайскими технологиями.

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Жесткий лимит: кого коснется запрет

Законопроект, подготовленный сенаторами Берни Морено и Элиссой Слоткин, устанавливает крайне низкий порог "допустимого участия" китайской стороны. Под санкции попадут любые автомобили, если более 15% активов их производителя контролируются компаниями из КНР. Это ставит под угрозу не только чисто китайские бренды, но и многие европейские марки, которые годами привлекали инвестиции из Поднебесной.

"Такие ограничения фактически перекрывают кислород любому сотрудничеству. Даже если машина собрана в Европе или США, китайская доля в капитале может стать 'черной меткой'. Это заставит автопроизводителей проводить болезненную реструктуризацию активов", — пояснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Цифровая угроза и контроль батарей

Помимо прямого запрета на продажи, Вашингтон намерен радикально ужесточить требования к "начинке" автомобилей. Особое внимание уделят программному обеспечению аккумуляторов, системам спутниковой навигации и модулям связи. Американские спецслужбы настаивают, что через эти узлы возможна утечка чувствительной информации о перемещениях граждан и критической инфраструктуре. Пока США закрывают границы, российские автолюбители продолжают оценивать новинки из КНР, такие как новый Voyah Courage с рекордным запасом хода, который пока недоступен американцам из-за политических игр.

"Удаленное управление современным электромобилем через спутник — это реальность, а не фантастика. Если код закрыт и контролируется за пределами страны, риски деактивации авто или кражи данных становятся критическими. В США решили просто 'вырубить' эту возможность на корню", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Бегство автогигантов из Китая

Эффект от инициативы Сената оказался мгновенным. Mercedes-Benz, где 20% акций принадлежат Geely, уже пытается выторговать для себя исключения. Американские концерны General Motors и Ford начали экстренно переносить производство моделей Buick и Lincoln из Китая обратно в США, опасаясь блокировки продаж. Даже Waymo, подразделение Google, разорвало контракты с китайскими партнерами, чтобы не лишиться доступа к госзаказам и рынку.

"Для многих компаний это превращается в производственный хаос. Перенос мощностей требует миллиардных вложений и нескольких лет работы, что неминуемо приведет к дефициту и росту цен на популярные модели. Американский потребитель заплатит за эту безопасность из своего кармана", — констатировал в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Компания Реакция на новый законопроект Polestar Объявила о возможном прекращении продаж в США с 2027 года General Motors Переносит выпуск Buick Envision из Китая в Америку к 2028 году Waymo (Google) Полный отказ от использования платформ Geely для беспилотников Volvo Cars Работает по временному разрешению с жесткими условиями контроля

Ответы на популярные вопросы

Почему законопроект касается даже европейских марок?

Многие бренды, такие как Volvo или Mercedes, имеют значительную долю китайского капитала. Если она превысит 15%, машина будет считаться "китайской" по смыслу нового закона. Когда новые правила могут вступить в силу?

Обсуждение в Комитете по торговле является финальной стадией. Ориентировочный срок начала действия основных ограничений — 2027-2028 годы. Какова главная претензия американских властей?

Главный риск — кибербезопасность. В США считают, что китайское ПО в навигации и системах управления батареями может использоваться для шпионажа. Повлияет ли это на цены автомобилей в США?

Да, эксперты прогнозируют подорожание из-за разрыва логистических цепочек и затрат на перенос заводов из КНР в Северную Америку.

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