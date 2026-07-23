Смена ролей на рынке авто: Volkswagen T-Roc из Китая заставил китайские кроссоверы потесниться

В Россию начали поставлять компактные кроссоверы Volkswagen T-Roc, собранные на совместном предприятии FAW-Volkswagen в Китае. Благодаря схеме параллельного импорта, немецкий паркетник первого поколения в рестайлинговой версии теперь доступен по цене от 1,88 млн рублей. Это делает модель прямым конкурентом популярным китайским кроссоверам, которые зачастую стоят значительно дороже даже в базовых комплектациях.

Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Volkswagen T-Roc

Сколько стоит немецкое качество из Китая

Минимальный ценник в 1 880 000 рублей зафиксирован в Благовещенске за автомобиль в комплектации Time Edition. За эту сумму покупатель получает кроссовер с панорамной крышей, светодиодной оптикой, цифровой приборной панелью и камерой заднего вида. Однако стоимость сильно зависит от логистики: во Владивостоке машина обойдется на 10 тысяч дороже, а в Москве и Казани дилеры просят за аналогичные версии уже от 2,18 млн рублей.

"Такой разброс цен связан не только с аппетитами дилеров, но и со стоимостью логистических цепочек. Важно понимать, что минимальная цена часто рассчитана на покупку под заказ, в то время как машины из наличия в крупных городах, уже прошедшие таможенную очистку, стоят в среднем 2,4 млн рублей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

На текущий момент на крупнейших классифайдах представлено около полусотни предложений. География поставок охватывает почти всю страну — от Мурманска до Краснодара и Симферополя. Несмотря на то что модель формально считается бюджетной, её оснащение включает системы бесключевого доступа, датчики дождя и электронный ручник с функцией AutoHold.

Технические особенности и платформа

Volkswagen T-Roc базируется на проверенной модульной архитектуре MQB A1. Это та же основа, которая используется в популярных моделях Golf и Skoda Octavia. В иерархии бренда автомобиль занимает нишу между компактным T-Cross и более крупным Tiguan. Основная масса предложенных авто оснащена связкой 1,4-литрового турбомотора TSI (150 л. с.) и семиступенчатого "робота" DSG. Встречаются и более современные версии с двигателем 1,5 литра мощностью 160 л. с., но привод во всех случаях остается только передним.

"Двигатель TSI серии EA211 в сочетании с DSG — это классическая пара для концерна. При должном обслуживании и использовании качественного масла они демонстрируют высокую надежность. Основное внимание стоит уделять чистоте радиаторов и состоянию сцепления при пробегах за 100 тысяч километров", — рассказал в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Конкуренция с китайскими брендами

Интересно, что "немец" китайской сборки оказывается доступнее многих официальных "китайцев". К примеру, рестайлинговый Geely Coolray официально предлагается по цене около 2,9 млн рублей. Даже базовые Omoda C5 и Changan CS35 Max стоят дороже 2,3-2,5 млн рублей. При этом T-Roc имеет весомый аргумент в виде репутации: согласно исследованиям WhatCar, индекс надежности модели составляет 99%, что является одним из лучших показателей в классе. Даже аномальный скачок производства других брендов пока не может перекрыть интерес к проверенным европейским конструкциям.

"Высокий рейтинг надежности в 99% подтверждает, что техническая начинка T-Roc лишена детских болезней. Для покупателя на вторичном рынке через пару лет это будет гораздо более ликвидный актив, чем многие новинки, у которых профиль надежности еще не сформирован", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Характеристики и цены Volkswagen T-Roc

Параметр Значение / Условие Минимальная цена (под заказ) от 1 880 000 рублей Цена в наличии (с растаможкой) от 2 400 000 рублей Двигатели 1.4 TSI (150 л. с.) / 1.5 TSI (160 л. с.) Трансмиссия Робот DSG (7 ступеней) Основные опции Панорама, LED-свет, цифровая панель 8", круиз-контроль

Ответы на популярные вопросы

Стоит ли покупать версию из Китая вместо привычного Tiguan?

T-Roc компактнее и дешевле, но по качеству сборки на заводе FAW-VW он не уступает европейским аналогам. Это хороший выбор для города. Будут ли проблемы с запчастями на китайский Volkswagen?

Поскольку база MQB максимально унифицирована, большинство расходников и деталей подвески идентичны тем, что используются в моделях для российского рынка. Почему такая большая разница между ценой в Благовещенске и Москве?

В цену в Москве уже заложена доставка через всю страну, а также зачастую полная таможенная очистка и утилизационный сбор для готового к продаже авто. Есть ли у T-Roc версии с полным приводом в текущих поставках?

На данный момент в РФ поставляются преимущественно переднеприводные модификации с двигателями 1.4 и 1.5 литра.

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