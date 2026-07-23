Переход с 5W-30 на 5W-40: в каком единственном случае это реально спасает двигатель

Когда одометр перешагивает отметку в 150 000 километров, двигатель начинает звучать и работать иначе. Появляется едва заметный угар масла, а холодный пуск сопровождается посторонними шумами, которые со временем становятся привычными. Многие водители пытаются исправить ситуацию покупкой специальных канистр с заманчивыми надписями, надеясь отсрочить визит в сервис.

Фото: Designed by Freepik by aleksandarlittlewolf, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Моторное масло

High Mileage и маркетинг

Полки магазинов забиты товарами для машин с пробегом. Производители обещают, что особый состав оживит старые сальники и очистит внутренние поверхности от многолетних отложений. На деле эти обещания часто разбиваются о законы химии. Концентрация добавок, которые должны возвращать эластичность резине, слишком мала, чтобы подействовать на деталь, потерявшую форму годы назад.

"Подобные продукты — это попытка вылечить изношенный металл примочками. Если зазоры в паре трения увеличились, никакая химия не вернет их в исходное состояние, а высокая зольность таких масел может быстро добить систему очистки выхлопных газов", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Часто такие линейки оказываются обычным маркетинговым маневром. Состав внутри канистры почти не отличается от стандартного, но цена за красивую этикетку выше. Важно понимать, что агрегаты изнашиваются физически, и никакой вариант дорогой жидкости не заменит замену прокладок или поршневых колец.

Так что же заливать?

Тот самый секрет кроется в инструкции по эксплуатации. Даже для старых моторов автопроизводители прописывают допустимые вилки вязкости. Если раньше в систему заливали состав 5W-30, то при значительном износе переход на 5W-40 может быть оправдан. Вязкая пленка лучше заполняет увеличившиеся зазоры, что немного снижает шум и расход на угар.

"Масло для мотора как кровь для организма. Когда сосуды изношены, сердцу нужно помогать, но бездумное повышение вязкости может привести к масляному голоданию в узких каналах, которые еще не успели износиться", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Самостоятельные эксперименты без оглядки на допуски опасны. Слишком густое масло может не дойти до шеек коленвала в нужном объеме. На практике лучше оставаться на рекомендованном типе смазки, просто сократив интервалы замены. Грязное масло убивает мотор быстрее, чем естественный износ. Каждое решение по обслуживанию должно основываться на техническом состоянии конкретной машины.

Параметр Влияние при пробеге Вязкость (например, переход с 5W-30 на 5W-40) Уплотняет зазоры, может снизить расход масла Щелочное число Помогает отмывать нагар, но грозит отложениями золы

С этим стоит быть аккуратнее, если в салоне закреплено много электроники. Лишняя вибрация от нестабильной работы двигателя на густом масле может расшатать любую деталь интерьера. Если смотреть на вещи проще, то исправный мотор не требует перехода на особые линейки масел до тех пор, пока он не начнет есть смазку литрами.

Ответы на популярные вопросы о замене масла

Нужно ли переходить на минералку после 200 000 км?

Нет. Современные моторы рассчитаны на синтетику. Дешевая минералка быстро окисляется и оставляет шлам, который окончательно забьет масляные каналы.

Поможет ли густое масло убрать стук гидрокомпенсаторов?

Временно звук может стать тише, но это не ремонт. Густое масло сложнее прокачивается через тонкие каналы самих компенсаторов, что со временем только ухудшит их работу.

Как часто менять масло на большом пробеге?

Оптимально сократить интервал до 7-8 тысяч километров. Старый мотор сильнее загрязняет смазку продуктами сгорания топлива из-за износа поршневой группы.

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