Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Компания в Ачинском округе лишилась прав собственности на землю из-за её неиспользования
Миф о давлении официально опровергнут: рабочий способ укротить давление и спазм
Корица, имбирь и хрустящий орешек: рецепт из сливы, который заменит любые десерты
Стальной трос и звуковой удар: краснодарцы придумали, как сделать кражу топлива бесполезным делом
Костромская область: почти пятая часть пострадавших от укусов клещей оказались детьми
Авиасообщение России и ОАЭ расширится до пяти терминалов в Дубае, Абу-Даби, Шардже и Рас-эль-Хайме
Нейросеть отправляет всех к морю: почему ИИ всё чаще выбирает Сочи даже не для пляжного отдыха
Один бесплатный предмет заменит дорогие органайзеры: холодильник будет выглядеть как после уборки
Слух о талонах на бензин взорвал соцсети: за дефицитом топлива скрылась опасная афера

Границы в огне: поток иномарок через Дальний Восток внезапно достиг пугающих масштабов

Авто

Поток импортных автомобилей через Дальний Восток за первые шесть месяцев вырос почти на 20%, достигнув отметки в 200 тысяч единиц. Резкое увеличение объемов ввоза вынудило таможенные службы работать в усиленном режиме, при этом основной удар пришелся на Владивосток, где оформляется три четверти всего дальневосточного трафика машин. Несмотря на жесткий контроль, под процедуру пересмотра таможенной стоимости попало менее 1% ввезенной техники.

Молодая женщина выбирает машину в автосалоне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина выбирает машину в автосалоне

Рекордные цифры: география и объемы поставок

Согласно данным Федеральной таможенной службы, за январь-июнь текущего года через восточные границы России прошло около 200 тысяч легковых автомобилей. Это существенный рывок по сравнению с прошлым годом, подтверждающий адаптацию рынка к новым условиям. Лидером традиционно остается Владивостокская таможня: через неё прошло 146 тысяч машин, что составляет 75% от общего объема. Уссурийская таможня заняла второе место с результатом 42,8 тысячи единиц (около 22%).

"Рост импорта через Дальний Восток — это прямое следствие переориентации логистики. Однако покупателям стоит помнить, что массовый ввоз подержанных иномарок часто связан с юридическими тонкостями при последующей перепродаже", — отметила в беседе с Pravda.Ru юрист по страховым спорам Елена Смирнова.

Оставшиеся 5% распределились между подразделениями в Хабаровске, Чите, Находке, Бурятии и на Сахалине. Эксперты отмечают, что такая концентрация потоков в одном регионе создает колоссальную нагрузку на инфраструктуру, однако импорт авто через Дальний Восток продолжает набирать обороты, несмотря на вызовы.

Вопрос цены: как таможня проверяет стоимость

Важным аспектом при ввозе автомобиля остается таможенная пошлина, размер которой напрямую зависит от заявленной стоимости. Вопреки опасениям многих заказчиков, массовых "придирок" со стороны инспекторов не зафиксировано. Статистика показывает, что корректировка стоимости затронула лишь 1374 автомобиля — это всего 0,7% от общего числа ввезенных транспортных средств.

"Такой низкий процент корректировок говорит о том, что большинство импортеров научились предоставлять прозрачные документы. Но если цена занижена явно, инспектор обязан использовать ценовые каталоги для доначисления платежей", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова.

Прогнозы и риски для покупателей

Активный ввоз автомобилей влияет и на вторичный рынок внутри страны. Пока одни водители выбирают проверенные надежные внедорожники с большим ресурсом, другие делают ставку на свежие иномарки из Азии. Однако высокая интенсивность работы таможни и логистических хабов может приводить к временным задержкам в выдаче ПТС и электронных паспортов.

"Резкий приток машин — это хорошо для выбора, но плохо для технического контроля. Покупателям 'беспробежных' авто нужно внимательно проверять состояние подвески и электроники, так как длительное ожидание в портах и транспортировка морем не всегда идут на пользу технике", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Таможенный пост Объем оформления (шт.)
Владивостокская таможня 146 000 (75%)
Уссурийская таможня 42 800 (22%)
Прочие посты (Сахалин, Чита и др.) 11 200 (3%)

Ответы на популярные вопросы водителей

1. Насколько вырос импорт машин в 2024 году?
Показатели выросли почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2. Часто ли таможня заставляет доплачивать пошлину?
Нет, процедура корректировки цены затронула менее 1% ввезенных автомобилей.

3. ГДЕ оформляется больше всего иномарок?
Основной объем (75%) проходит через таможню во Владивостоке.

4. Влияет ли рост ввоза на сроки получения машины?
При рекордных объемах возможны задержки на этапах разгрузки в портах и оформления таможенных документов.

Читайте также

Экспертная проверка: специалист по таможенному оформлению и импортным операциям Елена Смирнова, инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, юрист по страховым спорам Анастасия Гущина
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Еда и рецепты
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Авто
Время проверило их лучше рекламы: названы кроссоверы и внедорожники с ресурсом более 15 лет
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Еда и рецепты
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Популярное
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия

Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.

Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы
Врачи сняли все ограничения: Маргарита Симоньян назвала единственный запрет от лечащих онкологов
Точность, которая пугает Вашингтон: иранские атаки заставили Белый дом искать виновных Юрий Бочаров Слишком красиво чтобы быть правдой: дешевые ракеты Patriot заставили сомневаться в честности США Андрей Николаев Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова
Ночной удар по Ялте оказался тяжелее, чем считалось: число пострадавших снова увеличилось
Транспортный коллапс в Челябинске: новые пути вынудили перекроить центр города
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Пересол, горечь и дряблая мякоть останутся в прошлом: как правильно засолить сельдь без единой ошибки
Последние материалы
Министерство лесного хозяйства Чувашии сообщило о ликвидации первого пожара сезона
Ветеринары бьют тревогу: эти растения могут отправить собаку на операционный стол за считанные часы
Касабланка, Фес и Марракеш своим ходом: гид по реальным расходам на жилье, транспорт и еду
В Якутске зафиксирован подъем уровня воды в Лене на фоне притока из реки Олекмы
Головная боль не случайна: что скрывается за нормальным МРТ и почему таблетки не помогают
Город купил будущее, но достал прошлое: новые трамваи Екатеринбурга исчезли после старта сезона
Смена ролей на рынке авто: Volkswagen T-Roc из Китая заставил китайские кроссоверы потесниться
Горы пошли вниз: Крым накрыл мощный сель, трасса Ялта — Севастополь оказалась под ударом стихии
Границы в огне: поток иномарок через Дальний Восток внезапно достиг пугающих масштабов
Ижевск готовит сюрприз для горожан на берегу пруда: секретные объекты вскоре украсят обновленную набережную
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.