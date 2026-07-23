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Теперь выбор станет сложнее: Jeland J6 получил важное преимущество перед многими конкурентами

Авто

Российский прокси-бренд Jeland анонсировал полноприводную версию кроссовера J6 буквально через пару недель после старта продаж переднеприводной модели. Главное отличие — не только привод, но и силовой агрегат: вместо 1.5-литрового турбомотора на 147 л. с. с 6-ступенчатым роботом установлен 1.6-литровый турбо (150 л. с., 275 Нм) в паре с 7-ступенчатым DCT. Полный привод с электромагнитной многодисковой муфтой, шестью режимами и имитацией задней блокировки будет доступен только в старшей комплектации "Престиж", которая для AWD получает также колеса нового дизайна, цифровую панель 8,88 дюйма и более мощный восьмиядерный процессор мультимедиа. Цены и сроки продаж пока не названы, ориентиром служит стоимость FWD "Престиж" — 2 649 000 рублей.

Автомеханик осматривает шасси автомобиля
Фото: Designed by Freepik by Drazen Zigic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомеханик осматривает шасси автомобиля

Технические отличия от переднеприводной версии

Смена двигателя и коробки передач при переходе на полный привод — не просто маркетинговый ход. 1.6-литровый турбо с большим крутящим моментом (275 Нм против 210-220 Нм у 1.5T, по данным каталогов) лучше согласован с нагрузками на трансмиссию AWD и 7-ступенчатым роботом. Электромагнитная многодисковая муфта позволяет перераспределять момент между осями быстрее вязкостных связок, а шесть режимов (включая снег, грязь, песок и спорт) расширяют сценарии использования. Имитация блокировки задней оси работает за счёт тормозных механизмов и управляется блоком ESP.

Автомобильный инженер Артем Николаев отмечает, что комбинация 1.6T и 7-ступенчатого DCT на полноприводной платформе требует качественной калибровки сцеплений и терморежима: нагрузка на главную передачу и карданный вал возрастает, а роботизированная коробка должна отрабатывать переключения без провалов при высоком моменте.

Комплектация и позиционирование

На старте AWD предлагается исключительно в "Престиж" — стратегия, типичная для российского сегмента: полный привод сразу привязан к максимальной обвесе, что поднимает порог входа. Дополнительные опции (диски, панель, процессор) частично компенсируют ожидаемую надбавку. Для сравнения: базовый FWD "Актив" стоит 2 290 000 рублей, разница с FWD "Престиж" — 359 000 рублей. Надбавка за AWD и агрегат может составить 200-300 тысяч рублей, но точные цифры будут известны позже.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что запуск AWD через две недели после начала продаж FWD говорит о готовности локализации узлов полного привода на производстве "Мотрс" (внутрихолдинговый завод Sollers в Елабуге), где собираются и J6, и старший J7. Для J7 полный привод объявлен сразу, что подтверждает единую платформенную стратегию бренда.

Что остаётся неизвестным

Отсутствие цен и дат запуска не позволяет оценить конкурентность. Ближайшие соперники — Haval Jolion AWD, Geely Atlas Pro AWD, Chery Tiggo 7 Pro AWD — имеют установленные цены и историю сервиса. Jeland как новый прокси-бренд (ребаджированный JAC JS6) должен доказать надёжность новой силовой комбинации и доступность запчастей. Гарантийные условия, интервалы ТО и реальные сроки поставки AWD-версий станут ключевыми для покупателя.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по гарантийным дефектам и остаточной стоимости Артем Николаев
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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