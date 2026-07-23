Когда обычного кузова уже мало: для Volga готовят особую версию с повышенной защитой

Нижегородская компания "АрморГрупп" начала разработку бронированных версий автомобилей Volga. Под защиту планируют взять седан C50 и кроссовер K50.

Фото: volga.auto is licensed under public domain VOLGA C50

На текущий момент обе модели находятся на стадии проектирования. Технические характеристики защиты, класс бронирования и сроки выхода машин в серию производитель не раскрывает.

Компания работает в этом сегменте с 2006 года. В производственном цикле предприятия используются листы высоколегированной стали повышенной прочности и пулестойкие стекла. Готовые автомобили проходят баллистические и стрелковые испытания для подтверждения заявленного уровня защиты.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление защищенных модификаций отечественных моделей может расширить доступность спецтранспорта для государственных структур и корпоративных клиентов, однако реальный спрос будет зависеть от итоговой стоимости и сохранения динамических характеристик машин после установки тяжелой брони.