Кабины станут пустыми: технический вызов предопределил сроки запуска беспилотников КамАЗа

Главный конструктор инновационных автомобилей "КамАЗа" Сергей Назаренко заявил ТАСС, что компания ставит целью 2028 год для начала эксплуатации беспилотных грузовиков без водителя в кабине. На данный момент вся автопарк автономных машин работает исключительно с участием оператора-логиста, осуществляющего дистанционный контроль и при необходимости удалённое управление через видеокамеры.

Фото: commons.wikimedia.org by MARSEL BADYKSHIN, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Беспилотный КАМАЗ

Вмешательство человека носит эпизодический характер: оно требуется для разрешения ситуаций, которые автономная система пока не обрабатывает корректно — выезд из затора, объезд нестандартного препятствия. Назаренко определил целевой показатель как отработку всего маршрута без вмешательства в 99,99% случаев. Это соответствует уровню 4 автоматизации по классификации SAE: полная автономность в заданной операционной области без внимания водителя, но с ограничениями по условиям эксплуатации.

Статус разработки и разрыв до серийного запуска

Заявление о 2028 году — это целевой ориентир инженерной команды, а не подтверждённый график серийного выпуска. Переход от дистанционно контролируемого режима к полной автономии требует не только дообучения нейросетей на пограничных случаях, но и закрытия цикла сертификации безопасности, согласования правовых норм для движения без водителя на публичных дорогах и создания инфраструктуры телеоператорного надзора, удовлетворяющей требованиям отказоустойчивости каналов связи.

Сейчас "КамАЗ" проводит испытания на полигонах и в ограниченных маршрутах с присутствием оператора. Масштабная валидация в реальных климатических и дорожных условиях России — зимой, при низкой видимости, на разметке разного качества — ещё не продемонстрирована в открытых отчётах. Достижение 99,99% бесперебойности означает не более одного вмешательства на 10 000 операционных ситуаций; текущая частота эпизодических вмешательств компании не раскрывает.

Производственный контекст

Параллельно с беспилотным направлением основное производство переключается на грузовики поколения К5. Летний корпоративный отпуск сокращён с трёх до двух недель (13-26 июля) из-за роста заказов на новую линейку. Это указывает на приоритетность серийного бизнеса: ресурсы инженеров и конвейера распределяются между запуском К5 и R&D по автономности.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что лабораторный показатель 99,99% ещё не равен эксплуатационной характеристике: значение должны подтвердить испытания в разных температурных и нагрузочных режимах, а также на репрезентативной выборке дорожных сценариев.