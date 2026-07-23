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Дальневосточные порты переполнены: поток заграничных машин обновил исторический максимум

Авто

За первую половину года через таможенные посты Дальнего Востока в Россию ввезли почти 200 тысяч автомобилей. По данным Федерального таможенного управления, объем импорта вырос почти на 20% относительно аналогичного периода прошлого года.

Арестованные автомобили
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Арестованные автомобили

География ввоза и распределение потоков

Основной объем машин проходит через Владивостокскую таможню — там оформили около 146 тысяч транспортных средств, что составляет три четверти всего дальневосточного трафика. Второе место занимает Уссурийская таможня с показателем 42,8 тысячи единиц (около 22%). Оставшиеся 5% распределены между постами в Хабаровске, Чите, Находке, а также в Бурятии и на Сахалине.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что концентрация импорта во Владивостоке и Уссурийске обусловлена сложившейся инфраструктурой портов и логистическими цепочками, которые делают эти точки наиболее доступными для поставщиков из Азии.

Контроль стоимости

Статистика ведомства показывает, что процедура корректировки таможенной стоимости (КТС) затрагивает минимальное количество автомобилей. За январь-июнь цену пересмотрели только в 1374 случаях, что составляет 0,7% от общего количества ввезенных машин.

Экспертная проверка:
Автор Наталия Смирнова
Наталия Смирнова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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