Прайсы в салонах замерли: внезапное решение дилеров изменило финальную стоимость авто

Российский рынок новых автомобилей в августе столкнется с ростом реальной стоимости покупки при формально стабильных прайсах. Основной удар придется на покупателей за счет сокращения дилерских скидок и программ трейд-ин, что фактически увеличит чек для клиента на 3-5%.

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Ценовые механизмы и скидки

Базовые цены импортеров в августе останутся без резких изменений, хотя возможны колебания в пределах 1-2%. Однако реальная стоимость автомобиля вырастет из-за оптимизации складских запасов: дилеры привели стоки к комфортному уровню в 1,5-2 месяца продаж и больше не нуждаются в агрессивном стимулировании спроса.

Ожидается, что средняя скидка по трейд-ин может снизиться с 200-300 тыс. рублей до 100-150 тыс. рублей. Общее сокращение скидочных программ оценивается в 15-20%. Дисконты перестанут быть массовыми и станут точечными: их предложат либо под конкретные модификации, либо на неликвидные комплектации (в пределах 10-12%).

Наиболее выгодные условия (до 30%) сохраняются в рамках госпрограмм, но они ограничены автомобилями российской сборки стоимостью до 2 млн рублей и требуют оформления кредита.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что сокращение скидок при стабильных прайсах свидетельствует об изменении рыночной конъюнктуры: дилеры переходят от стратегии быстрого сброса остатков к аккуратному поддержанию стоков.

Сегментация и прогнозы продаж

Динамика цен будет различаться в зависимости от происхождения автомобиля:

Локализованные бренды: способны дольше удерживать стабильные цены.

способны дольше удерживать стабильные цены. Параллельный импорт: стоимость напрямую зависит от курса валют; ослабление рубля приведет к росту цен.

стоимость напрямую зависит от курса валют; ослабление рубля приведет к росту цен. Премиум-сегмент: по некоторым прогнозам, рост стоимости в августе может достичь 8%.

Объемы продаж новых авто в августе ожидаются на уровне 110-130 тыс. единиц. Рынок не демонстрирует резких рывков из-за высокой стоимости кредитования и исчерпания государственных лимитов.

Тренды вторичного рынка

Спрос смещается в сторону автомобилей с пробегом, особенно на европейские и японские марки возрастом до 5 лет. За первое полугодие объем перепродаж достиг 2,9 млн машин (+5,5% к прошлому году), а средняя цена снизилась на 1,2% — до 1,6 млн рублей.

При этом в дорогом сегменте (автомобили дороже 3 млн рублей) зафиксированы сложности с реализацией. Продавцам приходится снижать первоначальную цену на 10-15%, чтобы вызвать интерес покупателей, а итоговые сделки часто проходят с дисконтом до 20-25% от запрашиваемой суммы.