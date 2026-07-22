Цены в салонах просто шокируют: обновленная Toyota Corolla из Китая переписала правила игры

В России стартовали продажи обновленной Toyota Corolla. Седаны поступили в салоны дилера "Рольф" из Китая, где модель собирают на совместном предприятии FAW и Toyota. Стоимость автомобиля составляет 3 590 000 рублей.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Серебристая Toyota Corolla

Модель доступна в единственной переднеприводной версии с гибридной силовой установкой. Она состоит из атмосферного двигателя объемом 1,8 литра мощностью 98 л. с. и вариатора. В оснащение включили кожаную отделку салона, однозонный климат-контроль, камеру заднего вида и адаптивный круиз-контроль с набором систем помощи водителю.

Техническая часть седана осталась прежней, изменения коснулись внешности. После рестайлинга передняя часть автомобиля получила стилистику модели Prius. Ранее обновленная Corolla была представлена в прошлом году на автосалоне в Гуанчжоу.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что появление машин в наличии у дилеров меняет статус модели: если раньше автомобиль поставлялся только под индивидуальный заказ, то теперь он доступен для покупки здесь и сейчас. Это может повлиять на скорость принятия решения покупателем.

Гарантия на автомобили предоставляется дилером и действует два года или до достижения пробега в 100 тысяч километров.