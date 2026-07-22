Странный всплеск в автосалонах: спрос на премиальные машины изменил структуру продаж в РФ

Российский рынок новых легковых автомобилей премиум-класса в первой половине 2026 года вырос на 30%, опередив общую динамику авторынка, которая составила 15%. Всего за январь-июнь дилеры реализовали 61 108 машин этого сегмента.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ранний выезд из Москвы

По данным агентства "Автостат", опирающегося на сведения АО "ППК", доля премиальных моделей в общих продажах увеличилась с 8,9% в первой половине 2025 года до 10%. Этот эффект возник за счет более высокого темпа роста дорогих автомобилей по сравнению с масс-маркетом.

Лидеры и аутсайдеры сегмента

Первое место по объему продаж сохранил бренд Exeed, однако его показатели снизились на 18% — до 7950 единиц. Вторую строчку занял Voyah с 7810 машинами, что в 2,8 раза больше прошлогоднего результата. Третьим стал Tank (7784 шт.), показавший падение на 5%.

Значительный рост продемонстрировали европейские марки и китайские премиум-бренды: BMW продал 7551 автомобиль (+43%), Audi — 5839 единиц (рост в 5,6 раза), Hongqi — 5100 штук (+89%) и Mercedes-Benz — 5071 машину (+60%).

Автоэксперт Игорь Моржаретто поясняет, что рост доли премиального сегмента на фоне общего рынка может быть связан с изменением структуры импорта и перераспределением спроса в пользу более дорогих моделей при ограниченном выборе в бюджетных классах.