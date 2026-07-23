Вторичный рынок выбрал новых фаворитов: какие гибриды россияне начали разбирать активнее всего

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Авто

Российские автомобилисты массово переключаются на вторичный рынок гибридных моделей. В июне спрос на такие машины вырос на 60 процентов относительно прошлого года. Основной вклад в динамику внесли китайские бренды, которые за двенадцать месяцев увеличили свое присутствие в сегменте в пять раз.

Voyah Free
Фото: commons.wikimedia.org by Evnerd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Voyah Free

Смена поколений и поставщиков

Рынок автомобилей с комбинированными силовыми установками перестал быть нишевым продуктом для энтузиастов. Доля таких машин на вторичном рынке достигла 2 процентов. Главным трендом стало омоложение парка. Средний возраст подержанного гибрида снизился с шести до пяти лет. Средний пробег также сократился до 68 тысяч километров. Процесс ускорила экспансия марок из КНР.

"Стремительное омоложение сегмента объясняется просто. На рынок вышли трехлетние машины из первых официальных партий Voyah и Lixiang. Эти автомобили технически сложнее старых японских аналогов, что требует иного подхода к диагностике", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Китайские компании захватили 31 процент предложений в возрастной группе от 3 до 7 лет. Еще год назад их доля составляла скромные 6 процентов. В премиальном секторе лидирует кроссовер Voyah Free. За него просят в среднем 4,07 млн рублей. Следом идут минивэн Voyah Dream и кроссовер Aito M5. Даже технический апгрейд отечественных моделей подтверждает общий вектор на усложнение агрегатной базы.

Бюджетный сегмент и японская классика

В ценовой категории до 3 млн рублей доминируют японские концерны. Лидером остается Toyota Prius со средней ценой 2,15 млн рублей. Nissan Note удерживает звание самого доступного варианта — за него просят около 1,37 млн рублей. Несмотря на падение импорта электрокаров, гибриды сохраняют стабильность за счет отсутствия жесткой привязки к зарядной инфраструктуре.

"Покупатели часто забывают, что таможенное оформление мощных гибридов из Китая рассчитывается исходя из суммарной отдачи всех двигателей. Это существенно влияет на итоговую стоимость и налоги", — объяснила специально для Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Рост спроса фиксируется на фоне ожидания премьер новых тяжелых внедорожников. Например, мощные гибриды Geely формируют отложенный интерес к технологичным силовым установкам. Потребитель привыкает к мысли, что бензиновый мотор может служить лишь генератором для электрической трансмиссии.

Сравнение стоимости популярных моделей

Цены на вторичном рынке зависят от типа гибридной системы и страны происхождения. Японские модели чаще представлены простыми параллельными схемами, тогда как китайские бренды продвигают последовательные гибриды с емкими батареями. Тот же новый гибридный кроссовер из КНР по уровню оснащения конкурирует с европейским люксом.

Модель автомобиля Средняя цена (млн руб.)
Nissan Note 1,37
Toyota Corolla 2,00
Toyota Prius 2,15
Chery Tiggo 8 Pro e+ 2,52
Toyota Camry 2,68

"Электрическая часть подержанного гибрида требует детальной проверки сканером. Деградация ячеек или проблемы в бортовой сети могут превратить экономию топлива в дорогостоящий ремонт", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семенов.

Ответы на популярные вопросы о гибридах

Как изменился спрос на гибриды за полгода?

Интерес покупателей в июне увеличился на 30 процентов по сравнению с январем текущего года. Относительно июня прошлого года рост составил 60 процентов.

Какие модели самые востребованные в премиум-классе?

Среди автомобилей возрастом 3–7 лет лидируют Voyah Free, Voyah Dream и Aito M5. Средний ценник в этом сегменте варьируется от 3,7 до 5,4 млн рублей.

Почему снизился средний пробег продаваемых машин?

Это связано с резким увеличением доли свежих китайских автомобилей. В июне 2025 года они заняли почти треть рынка подержанных гибридов в возрасте до 7 лет.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, таможенный брокер Елена Смирнова, автоэлектрик Кирилл Семенов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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