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Деньги в долг стали роскошью: рынок автокредитов в России зашел в опасную зону стагнации

Авто

Количество автокредитов в России по итогам июня 2026 года составило 100,2 тыс. единиц. Несмотря на рост на 12,7% к июню прошлого года (88,9 тыс.), рынок демонстрирует спад относительно мая текущего года, когда было оформлено 103,2 тыс. займов.

Автокредит
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Автокредит

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), динамика выдач в июне стала отрицательной: общее число договоров сократилось на 3%. Основными центрами кредитования остаются Москва (6,86 тыс.), Московская область (6,32 тыс.) и Татарстан (4,83 тыс.).

Региональные расхождения

Внутри топ-30 регионов по объему выдач наблюдается разнонаправленная динамика. Наиболее резкое падение к маю зафиксировали в Ульяновской области (минус 11,9%), Москве (минус 9,9%) и Ставропольском крае (минус 8,7%).

Одновременно с этим в ряде субъектов отмечен прирост. Лидерами стали Вологодская область (+7%), Тюменская область вместе с ХМАО и ЯНАО (+6,8%) и Удмуртия (+6,5%).

"Снижение объемов кредитования по сравнению с июнем 2024 года, когда было выдано 150 тыс. займов, говорит не только о дороговизне кредитов, но и об осторожности банков. Финансовые организации ужесточили требования к заемщикам, чтобы минимизировать риски просрочек", — отметил аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка: автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Марина Скворцова
Марина Скворцова — журналист с опытом работы в региональных СМИ. Пишет о событиях в регионах, общественной жизни и деятельности органов власти.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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