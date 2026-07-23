Бензиновая паника стихает: что уже изменилось на российских АЗС и где кризис ещё не отпускает

Российский топливный рынок преодолел фазу острого дефицита. В мегаполисах стоимость литра бензина возвращается к прежним значениям, а лимиты на заправку уходят в прошлое. Тем не менее южные регионы и Крым остаются в зоне логистической турбулентности с аномально высокими ценниками на АЗС.

Фото: commons.wikimedia by Рама, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бензоколонки на автозаправочной станции

Стабилизация поставок и ценовой откат

После череды инцидентов на нефтеперерабатывающих заводах топливная система страны начала восстанавливать равновесие. Минэнерго сообщает о прохождении пиковых нагрузок. В Москве и Санкт-Петербурге очереди на заправках исчезли, а стоимость АИ-92 плавно снижается до значений начала года. Снятие ограничений на объемы заправки стало главным индикатором насыщения рынка.

"Ситуация выровнялась только в тех узлах, где логистика опирается на трубопроводный транспорт или короткое железнодорожное плечо. Как только поставки становятся регулярными, искусственный спрос мгновенно падает", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru логист по грузоперевозкам Денис Крылов.

Водители уже не пытаются залить полный бак и все канистры в гараже. Рынок реагирует на стабильность отсутствием ажиотажа. Однако на фоне восстановления объемов возникают вопросы к ресурсу агрегатов, так как качество бензина может временно колебаться из-за изменения технологических процессов на НПЗ.

Региональный разрез и логистические барьеры

Пока столицы возвращаются к привычному ритму, Крым и отдаленные субъекты продолжают борьбу с перебоями. На полуострове стоимость литра горючего у неофициальных поставщиков значительно выше средних показателей по стране. Специфика региональной логистики и близость к зоне боевых действий создают особые условия, в которых штатные механизмы распределения ресурсов буксуют.

Территория Статус снабжения Москва и МО Полное восстановление, отсутствие лимитов Трасса М-12 Выборочные задержки подвоза горючего Крымский полуостров Нестабильные поставки, завышенные цены

Ранее пустые баки на М-12 провоцировали панику среди путешественников. Сейчас ситуация на трассах федерального значения взята под жесткий контроль. Регулярность подвоза нефтепродуктов сбивает волну панических закупок, которую маркетологи сравнивают с продуктовым ажиотажем периода пандемии.

"Техническое состояние нефтебаз в регионах позволяет держать запас, но розничные сети часто работают с колес. Любой сбой в графике РЖД приводит к пустоте на пистолетах", — объяснил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Меры регулирования и последствия для моторов

Для стабилизации обстановки местные власти внедряли временные регламенты, включая заправку по номерам машин. Эти административные фильтры помогли сбить пик потребления, но не решили глубинных проблем отрасли. Основным фактором стабилизации стал возврат к плановым отгрузкам с крупных заводов и усиление контроля за соблюдением правил торговли.

Экономия на бензине в период кризиса часто толкает водителей на сомнительные сделки. Использование стороннего софта для поиска дешевых АЗС может привести к тому, что новое приложение незаметно опустошит счета автомобилистов. Кроме того, суррогатное топливо крайне опасно для современных моторов: дешевое горючее быстро уничтожит защитные свойства моторного масла, что приведет к дорогостоящему ремонту.

"Всплеск некачественного топлива всегда идет рука об руку с дефицитом. Если машина современная, лучше дотянуть до крупной сетевой АЗС, чем рисковать катализатором и форсунками на случайной заправке", — отметил эксперт Pravda.Ru Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о топливном кризисе

Почему цены на бензин в Крыму выше, чем на материке?

Это связано со сложной транспортной логистикой и необходимостью использовать более дорогие маршруты доставки. Ограниченное количество крупных сетевых игроков на полуострове также снижает конкуренцию, что влияет на итоговую стоимость литра.

Опасно ли заправляться на небольших частных АЗС?

В периоды дефицита риск получить топливо пониженного класса возрастает. Это чревато быстрой деградацией масла и выходом из строя системы свечей зажигания. Эксперты рекомендуют проверять паспорт качества на АЗС перед заправкой.

Стоит ли ожидать нового витка ограничений в ближайшие месяцы?

Текущая динамика указывает на насыщение рынка. Если не возникнет новых форс-мажорных обстоятельств на производстве, система продолжит работать в штатном режиме без лимитов на отпуск горючего.

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