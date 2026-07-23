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300 тысяч километров — не главный сюрприз: Tenet T4 скрывает особенность важнее ресурса двигателя

Авто

Tenet T4 вышел на российский рынок в качестве адаптированного кроссовера с полным приводом и усиленной конструкцией. Модель собирают на бывшем заводе Volkswagen, используя техническую базу Chery Tiggo 4. Внимание покупателей сосредоточено на ресурсе силовых агрегатов и специфике защиты кузова от коррозии.

TENET T4
Фото: tenet.ru is licensed under Public domain
TENET T4

Техническая база и происхождение

Автомобиль Tenet T4 представляет собой результат глубокой локализации китайского бестселлера на российских мощностях. Инженеры изменили конструкцию шасси, чтобы интегрировать систему полного привода, которая отсутствует у оригинального донора. Это решение превращает городской хетчбэк с увеличенным просветом в полноценный кроссовер для сложных дорожных условий.

"Локализация на заводе в Калуге позволила внедрить полный привод, что критически важно для рыночного успеха в России. Однако такая модернизация требует особого контроля качества сварных швов", — отметил специально для Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Внутреннее оснащение включает светодиодную оптику и отделку из искусственной кожи. В зависимости от уровня исполнения доступна цифровая панель приборов и камеры кругового обзора. Производство развернуто на площадках, где ранее выпускались немецкие иномарки, что подразумевает сохранение определенных стандартов сборки. Ранее завод АГР уже анонсировал расширение модельного ряда за счет новых кроссоверов.

Силовые агрегаты и трансмиссия

Линейка двигателей состоит из двух бензиновых четверок объемом 1.5 литра. Базовый атмосферный вариант выдает 113 л. с., а турбированная версия — 147 л. с. Оба мотора имеют чугунный блок, что обеспечивает солидный запас прочности. Привод ГРМ осуществляется цепью, а наличие гидрокомпенсаторов упрощает обслуживание системы клапанов.

Выбор трансмиссий широк: от классической механики до современных роботов Getrag с двумя мокрыми сцеплениями. Вариатор CVT18 считается проверенным решением для переднеприводных машин, в то время как полноприводные версии получили семиступенчатый робот. Аналитики полагают, что трансмиссия DCT7 Tenet станет стандартом для старших моделей бренда.

"Заявленный ресурс двигателей в 350 тысяч километров выглядит реалистично для чугунного блока. Главное — соблюдать интервалы замены масла в турбированных версиях", — объяснил эксперт Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Специфика кузовной защиты

Для защиты от коррозии применяется гальваническая оцинковка большинства панелей. Однако крыша и днище лишены этого покрытия. Это создает риск возникновения очагов ржавчины при эксплуатации в регионах с обильным применением дорожных реагентов. Подобная экономия на материалах может потребовать от владельца дополнительных затрат на антикоррозийную обработку сразу после покупки.

При этом другие модели, выпускаемые на российских заводах, проходят более тщательную подготовку. Например, Tenet A8 в Шушарах позиционируется как автомобиль с максимально защищенным кузовом. Владельцам T4 стоит уделить внимание состоянию скрытых полостей и кромок панелей, не имеющих защитного слоя.

"Отсутствие оцинковки на крыше — это мина замедленного действия для ликвидности машины на вторичном рынке через пять-семь лет", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по таможенному оформлению Елена Смирнова.

Сравнение модификаций

Разница между версиями заключается не только в мощности, но и в выносливости агрегатов. Турбомотор работает в паре с более выносливыми коробками передач, способными переваривать крутящий момент до 320 Нм. Это важно при использовании полного привода на пересеченной местности, где нагрузка на трансмиссию возрастает.

Параметр Атмосферный 1.5 Турбо 1.5
Мощность, л. с. 113 147
Крутящий момент, Нм 138 210
Тип ГРМ Цепь Цепь
Ресурс коробки, км 200 000 300 000

Хотя Tenet T4L против Chery Tiggo 7 выглядит сильным конкурентом, младшая модель T4 ориентирована на более массовый сегмент. Локализация позволила сохранить часть опций, но стоимость автомобиля выросла. Покупателям приходится выбирать между проверенной временем механикой и комфортом роботизированных систем.

Ответы на популярные вопросы о Tenet T4

Нужно ли делать дополнительный антикор?

Да, так как крыша и элементы днища не имеют гальванической оцинковки, что критично для зимней эксплуатации.

Каков реальный ресурс вариатора?

Вариатор CVT18 рассчитан примерно на 200 тысяч километров пробега при условии регулярной замены технической жидкости.

Можно ли заправлять машину 92-м бензином?

Конструкция двигателей допускает использование АИ-92, но для турбированной версии рекомендуется топливо с октановым числом 95.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, таможенный брокер Елена Смирнова
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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