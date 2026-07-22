Старый номер превратился в лотерею: водители рискуют остаться без прав на несколько месяцев

Износ государственного регистрационного номера, при котором символы становятся нечитаемыми или двусмысленными, может привести к лишению водительского удостоверения на срок до трех месяцев.

Фото: nypost. com is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license Номерные знаки автомобилей

Согласно российскому законодательству, основной критерий исправности знака — его четкая читаемость с расстояния 20 метров. Повреждения, вызванные воздействием дорожных реагентов, химии на автомойках или механическим износом, делают номер непригодным к эксплуатации.

Правовые последствия зависят от степени повреждения символов, пишет "За рулем". Если знак просто выцвел или имеет потертости, но остается читаемым, водитель может получить штраф или предупреждение. Однако ситуация меняется, если из-за стертости один символ становится похожим на другой (например, "О" превращается в "С", а "Х" — в "У").

В этом случае нарушение квалифицируется по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Данная норма предусматривает более жесткие санкции: штраф в размере 5000 рублей или лишение прав на период от одного до трех месяцев.

Автомобильный юрист Олег Зорин поясняет, что ключевым фактором здесь является отсутствие двусмысленности. Если повреждение позволяет трактовать букву или цифру как другой символ, инспектор расценивает это не как естественный износ, а как серьезное нарушение правил установки и состояния знаков.

Чтобы избежать подобных рисков, владельцу автомобиля необходимо регулярно проверять состояние номерных знаков. При обнаружении значительного стирания краски или деформации пластины рекомендуется заменить знак на новый в установленном законом порядке.