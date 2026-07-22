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Масло перестанет работать внезапно: дешевый бензин уничтожит защитные свойства смазки

Авто

Заправка бензином класса Евро-3, в котором повышенное содержание серы, требует пересмотра графика технического обслуживания. Основной риск — агрессивные кислоты, образующиеся при горении сернистых соединений. Они нейтрализуют щелочной задел масла, лишая его моющих и антикоррозийных свойств. По словам технического директора LYNXauto Андрея Бабушкина, на таком топливе ресурс лучшей синтетики сокращается до 5 000 км пробега.

АЗС
Фото: Freepik by Designed by Freepik
АЗС

Что происходит с маслом и как выбрать замену

Критическим параметром становится TBN (Total Base Number) — щелочное число. Оно показывает способность масла выводить кислотную среду. При эксплуатации на "сернистом" бензине TBN падает в 2-3 раза быстрее штатного. Автомобильный инженер Михаил Лазарев обращает внимание, что ориентироваться только на вязкость SAE недостаточно: нужно выбирать масло с высоким начальным TBN (не ниже 10-12 мг KOH/г по ASTM D2896) и сокращать интервал замены до 5 000-7 000 км независимо от рекомендаций производителя в книжке сервиса.

Свечи зажигания и катализатор

Тяжелые фракции Евро-3 образуют токопроводящий нагар на изоляторе свечей уже через 10 000-15 000 км, тогда как на качественном топливе ресурс иридиевых свечей составляет 60 000-100 000 км. Промахи зажигания отправляют несгоревшее топливо в катализатор — перегрев керамической решетки приводит к ее расплавлению и забивке. Бабушкин рекомендует удвоить частоту замены свечей и следить за работой двигателя: тряска на холостом ходу, провалы динамики и свечение Check Engine требуют немедленной диагностики зажигания.

Топливная система: фильтр и форсунки

Смолы и механические примеси в дешевом бензине забивают топливный фильтр в 2 раза быстрее. Перегруженный насос работает на износ, а падение давления вызывает detonацию и потерю мощности. Эксперт советует менять фильтр по сокращенному графику и каждые 15-20 000 км проводить профессиональную промывку форсунков на стенде с химическими составами. Для профилактики сернистых отложений в камере сгорания регулярно используйте топливные присадки с пакетом моющих и щелочных компонентов — они частично компенсируют низкое TBN масла между заменами.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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