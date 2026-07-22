Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Штрафы больше не работают: лишение имущества станет финалом для любителей свалок в Ростовской области
Это просто грабеж среди белого дня: потери жителей Омской области перешли критический рубеж
Настоящий прорыв в Арктике: инженерные решения студенческого сообщества перевернут местный рынок
Рынок удобрений сошел с ума: итоговая выручка экспортеров из России превысит все прошлые рекорды
Дороги больше не будут тормозить: путь от Москвы до Тюмени сократится за счет новой магистрали
Неожиданный сервис в транспорте Новороссийска: поездки по городу проходят с цифровыми удобствами
Покупатели внезапно сменили приоритеты: Geely EX5 EM-i в России обошел премиальный сегмент
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам

Китайские авто заставили мир нервничать: разрыв с премиум-классом почти исчез

Авто

Китайское подразделение J. D. Power опубликовало результаты 26‑го ежегодного исследования индекса удовлетворённости клиентов сервисом (CSI) за 2026 год. Главный итог: отечественные бренды опередили международных конкурентов и по массовому, и в совокупном зачёте приблизились к премиальному сегменту. Лидерами масс-маркета стали Chery и совместное предприятие GAC Honda — обе набрали 817 баллов, всего на 2 пункта ниже премиального лидера Land Rover (819 CSI).

Автомобильная пробка
Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автомобильная пробка

Как проходило исследование

Опрос проводился 26‑й год подряд. В 2026 году анкетировали 11 129 владельцев бензиновых автомобилей возрастом от 1 до 4 лет — 81 модель от 34 брендов. Индекс CSI складывается из шести компонентов: запись в сервис, приёмка и диагностика, сервисный центр, ценность обслуживания, качество работ и профессионализм коллектива. Средний по рынку балл вырос на 5 пунктов до 794 CSI. Премиальные марки в медиане показали 809 баллов, массовые — 789.

Кто возглавил рейтинг

В премиальном сегменте за Land Rover следуют Mercedes‑Benz (813), Audi (812), Cadillac (811) и Porsche (810). Среди массовых брендов второе место у Geely (815 CSI), третье делят Changan и GAC (по 812). Выше среднего по китайским брендам показали Jetour (804), Hongqi (803), Tank (800), Lynk & Co (793) и Haval (790). J. D. Power China перестал публиковать результаты аутсайдеров, чтобы избежать конфликтов, но выборка остаётся репрезентативной.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокие показатели Chery могут быть следствием накопленного опыта в совместном предприятии Chery Jaguar Land Rover: стандарты премиального сервиса частично переносятся на основной бренд. Тем не менее, эксперт предупреждает, что данные касаются только китайского рынка и только бензиновых автомобилей возрастом до четырёх лет.

Негативные тенденции, которые фиксирует J. D. Power

Несмотря на рост среднего балла, эксперты агентства отмечают снижение качества гарантийного обслуживания. Дилеры сокращают инвестиции в клиентоориентированные сервисы под давлением маржинальности, что создаёт риск падения долгосрочной лояльности. Параллельно развитие онлайн‑каналов приводит к ухудшению качества "живого" общения с клиентами в сервисных центрах.

Что это значит для российского покупателя

Большинство брендов‑лидеров рейтинга — Chery, Geely, Changan, Haval, Tank, Jetour, Hongqi, Lynk & Co — официально представлены в России. Высокие стандарты сервиса на домашнем рынке создают задел для качества работы дилерских сетей за рубежом: производители переносят процессы обучения, цифровые стандарты приёмки и контроль качества работ. Однако реальный опыт владельца в России зависит от конкретного дилера, наличия запчастей и локальных регламентов, которые могут отличаться от китайских.

Для покупателя китайский бренд в топе CSI — сигнал о системном подходе к сервису, но не гарантия идеального обслуживания у дома. Перед сделкой полезно проверить репутацию конкретного дилера, наличие собственного склада запчастей и отзывы владельцев той же модели в регионе.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Новосибирская область
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Еда и рецепты
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Ближний Восток
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Популярное
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут

Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.

Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Ракет к ЗРК Patriot не будет: Вашингтон заморозил ключевые выплаты Украине до конца десятилетия
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Последние материалы
Гусеничный комплекс «Омич 3.0» из Омска обеспечит эвакуацию раненых и доставку БК в СВО
Соседские свалки вышли боком: решение суда по участку в Аро привело к тяжелым расходам
Лесной мох заставил учёных вздрогнуть: биомасса излучает сигналы, похожие на нервные импульсы
Здоровье жителей Северной Осетии: огромные вложения перестроят работу районных больниц
Не оставайтесь под открытым небом: стихия в Калининградской области создаст серьезные риски
Спутники больше не станут мусором: миссия NASA и DARPA пересмотрела сроки службы аппаратов
Тротуары больше не будут забиты: в Кирове внедрили систему, которая очистила пешеходные зоны
Разрыв в стоимости стал пугающим: стоимость литра бензина в России достигла предела
Французский лоск в тверской глубинке: на ферме в Рамешковском округе производят изысканные сыры
Зелёный прорыв в Липецкой области: масштабное обновление лесов обеспечило лидерство в РФ
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.