Китайские авто заставили мир нервничать: разрыв с премиум-классом почти исчез

Китайское подразделение J. D. Power опубликовало результаты 26‑го ежегодного исследования индекса удовлетворённости клиентов сервисом (CSI) за 2026 год. Главный итог: отечественные бренды опередили международных конкурентов и по массовому, и в совокупном зачёте приблизились к премиальному сегменту. Лидерами масс-маркета стали Chery и совместное предприятие GAC Honda — обе набрали 817 баллов, всего на 2 пункта ниже премиального лидера Land Rover (819 CSI).

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автомобильная пробка

Как проходило исследование

Опрос проводился 26‑й год подряд. В 2026 году анкетировали 11 129 владельцев бензиновых автомобилей возрастом от 1 до 4 лет — 81 модель от 34 брендов. Индекс CSI складывается из шести компонентов: запись в сервис, приёмка и диагностика, сервисный центр, ценность обслуживания, качество работ и профессионализм коллектива. Средний по рынку балл вырос на 5 пунктов до 794 CSI. Премиальные марки в медиане показали 809 баллов, массовые — 789.

Кто возглавил рейтинг

В премиальном сегменте за Land Rover следуют Mercedes‑Benz (813), Audi (812), Cadillac (811) и Porsche (810). Среди массовых брендов второе место у Geely (815 CSI), третье делят Changan и GAC (по 812). Выше среднего по китайским брендам показали Jetour (804), Hongqi (803), Tank (800), Lynk & Co (793) и Haval (790). J. D. Power China перестал публиковать результаты аутсайдеров, чтобы избежать конфликтов, но выборка остаётся репрезентативной.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокие показатели Chery могут быть следствием накопленного опыта в совместном предприятии Chery Jaguar Land Rover: стандарты премиального сервиса частично переносятся на основной бренд. Тем не менее, эксперт предупреждает, что данные касаются только китайского рынка и только бензиновых автомобилей возрастом до четырёх лет.

Негативные тенденции, которые фиксирует J. D. Power

Несмотря на рост среднего балла, эксперты агентства отмечают снижение качества гарантийного обслуживания. Дилеры сокращают инвестиции в клиентоориентированные сервисы под давлением маржинальности, что создаёт риск падения долгосрочной лояльности. Параллельно развитие онлайн‑каналов приводит к ухудшению качества "живого" общения с клиентами в сервисных центрах.

Что это значит для российского покупателя

Большинство брендов‑лидеров рейтинга — Chery, Geely, Changan, Haval, Tank, Jetour, Hongqi, Lynk & Co — официально представлены в России. Высокие стандарты сервиса на домашнем рынке создают задел для качества работы дилерских сетей за рубежом: производители переносят процессы обучения, цифровые стандарты приёмки и контроль качества работ. Однако реальный опыт владельца в России зависит от конкретного дилера, наличия запчастей и локальных регламентов, которые могут отличаться от китайских.

Для покупателя китайский бренд в топе CSI — сигнал о системном подходе к сервису, но не гарантия идеального обслуживания у дома. Перед сделкой полезно проверить репутацию конкретного дилера, наличие собственного склада запчастей и отзывы владельцев той же модели в регионе.