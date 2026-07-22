Покупатели внезапно сменили приоритеты: Geely EX5 EM-i в России обошел премиальный сегмент

Geely EX5 EM-i стал лидером российского рынка новых гибридов по итогам июня 2026 года. Кроссовер разошелся тиражом 1083 экземпляра, опередив прежнего лидера — Voyah Free (1082 машины), передают эксперты "Автостата" (данные АО "ППК").

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Факторы роста и рыночный механизм

Смена лидера в сегменте произошла за счет сочетания ценовой доступности, технической адаптации к российскому климату и сезонного спроса на автомобили для дальних поездок. В отличие от премиального Voyah Free, предлагающего полный привод и расширенные комплектации, Geely EX5 EM-i привлек покупателей более низкой стоимостью владения.

Дополнительным стимулом выступили финансовые инструменты: дилеры предложили на модель многолетнюю рассрочку и льготные кредиты.

"Для части покупателей фактор адаптации к суровому климату и более доступная цена перевесили премиальность конкурента", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.

Перспективы и конкуренция

Удержание первенства Geely будет зависеть от развития сервисной сети для обслуживания гибридных систем и сохранения доступности модели. При этом в сегменте усиливается давление со стороны других производителей.

В частности, Evolute i-Space выпустил полноприводную версию. В сочетании с государственными программами льготного кредитования и лизинга эта модель может изменить распределение долей рынка в своем ценовом диапазоне.