Жара способна уничтожить двигатель за минуты: автолюбителям стоит проверить одну деталь под капотом

При температуре воздуха выше +30 градусов система охлаждения двигателя работает на пределе. Основной риск в этот период — перегрев, который может привести к деформации головки блока цилиндров (ГБЦ) и капитальному ремонту силового агрегата.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Диагностика двигателя

Скрытые причины перегрева

Наиболее частой причиной отказа системы охлаждения летом становится загрязнение сот радиатора. Тополиный пух, насекомые и пыль создают слой теплоизоляции, который препятствует нормальному теплообмену. В таком состоянии даже исправный вентилятор не сможет прокачать достаточное количество воздуха.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что грязный радиатор работает как тромб в артерии. Чтобы избежать критического перегрева, он рекомендует проводить чистку узла со снятием минимум раз в два года.

Другие технические факторы риска:

Заклинивший термостат: если деталь застыла в закрытом положении, антифриз циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Проверить можно самостоятельно: если мотор горячий, а патрубки к радиатору остаются холодными — термостат неисправен.

если деталь застыла в закрытом положении, антифриз циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Проверить можно самостоятельно: если мотор горячий, а патрубки к радиатору остаются холодными — термостат неисправен. Отказ электроники: выход из строя датчика включения вентилятора приводит к мгновенному росту температуры в пробках.

выход из строя датчика включения вентилятора приводит к мгновенному росту температуры в пробках. Деградация масла: при экстремальной жаре масло разжижается, масляная пленка рвется, что ведет к сухому трению поршней. Это особенно критично для турбомоторов и двигателей с фазовращателями.

Михаил Лазарев также обращает внимание на то, что в жару присадки в масле вырабатываются на 30–40% быстрее. При интенсивной эксплуатации с кондиционером в городских пробках интервал замены масла целесообразно сократить до 7500 км.

Действия при перегреве: что запрещено и что необходимо

Если стрелка температуры вошла в красную зону, важно действовать строго по алгоритму, чтобы не усугубить поломку.

Категорически запрещено:

Мгновенно глушить мотор. Остановка помпы прекращает циркуляцию жидкости, что создает риск теплового удара по металлу.

Остановка помпы прекращает циркуляцию жидкости, что создает риск теплового удара по металлу. Открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Высокое давление может привести к выбросу струи кипятка и тяжелым ожогам.

Высокое давление может привести к выбросу струи кипятка и тяжелым ожогам. Заливать ледяную воду в раскаленный блок. Резкий перепад температур гарантированно приведет к появлению трещин в металле.

Резкий перепад температур гарантированно приведет к появлению трещин в металле. Использовать обычную воду вместо антифриза. Вода кипит при 100°C (антифризы — при 115–125°C) и вызывает коррозию помпы.

Безопасный алгоритм действий:

Включите отопитель салона на полную мощность и максимальную температуру — это поможет отвести часть тепла от двигателя. Откройте капот для улучшения естественной вентиляции. Дождитесь остывания системы (20–30 минут) перед проверкой уровня жидкости и доливкой антифриза.

Экспертный комментарий: «В условиях пробок вся нагрузка ложится на вентиляторы. Если радиаторы забиты, риск перегрева возрастает многократно, поэтому стоит избегать резких стартов и езды „в натяг“, которые создают избыточную тепловую нагрузку», — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.