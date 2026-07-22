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Жара способна уничтожить двигатель за минуты: автолюбителям стоит проверить одну деталь под капотом

Авто

При температуре воздуха выше +30 градусов система охлаждения двигателя работает на пределе. Основной риск в этот период — перегрев, который может привести к деформации головки блока цилиндров (ГБЦ) и капитальному ремонту силового агрегата.

Диагностика двигателя
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Диагностика двигателя

Скрытые причины перегрева

Наиболее частой причиной отказа системы охлаждения летом становится загрязнение сот радиатора. Тополиный пух, насекомые и пыль создают слой теплоизоляции, который препятствует нормальному теплообмену. В таком состоянии даже исправный вентилятор не сможет прокачать достаточное количество воздуха.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев отмечает, что грязный радиатор работает как тромб в артерии. Чтобы избежать критического перегрева, он рекомендует проводить чистку узла со снятием минимум раз в два года.

Другие технические факторы риска:

  • Заклинивший термостат: если деталь застыла в закрытом положении, антифриз циркулирует по малому кругу, минуя радиатор. Проверить можно самостоятельно: если мотор горячий, а патрубки к радиатору остаются холодными — термостат неисправен.
  • Отказ электроники: выход из строя датчика включения вентилятора приводит к мгновенному росту температуры в пробках.
  • Деградация масла: при экстремальной жаре масло разжижается, масляная пленка рвется, что ведет к сухому трению поршней. Это особенно критично для турбомоторов и двигателей с фазовращателями.

Михаил Лазарев также обращает внимание на то, что в жару присадки в масле вырабатываются на 30–40% быстрее. При интенсивной эксплуатации с кондиционером в городских пробках интервал замены масла целесообразно сократить до 7500 км.

Действия при перегреве: что запрещено и что необходимо

Если стрелка температуры вошла в красную зону, важно действовать строго по алгоритму, чтобы не усугубить поломку.

Категорически запрещено:

  • Мгновенно глушить мотор. Остановка помпы прекращает циркуляцию жидкости, что создает риск теплового удара по металлу.
  • Открывать крышку расширительного бачка на горячем двигателе. Высокое давление может привести к выбросу струи кипятка и тяжелым ожогам.
  • Заливать ледяную воду в раскаленный блок. Резкий перепад температур гарантированно приведет к появлению трещин в металле.
  • Использовать обычную воду вместо антифриза. Вода кипит при 100°C (антифризы — при 115–125°C) и вызывает коррозию помпы.

Безопасный алгоритм действий:

  1. Включите отопитель салона на полную мощность и максимальную температуру — это поможет отвести часть тепла от двигателя.
  2. Откройте капот для улучшения естественной вентиляции.
  3. Дождитесь остывания системы (20–30 минут) перед проверкой уровня жидкости и доливкой антифриза.

Экспертный комментарий: «В условиях пробок вся нагрузка ложится на вентиляторы. Если радиаторы забиты, риск перегрева возрастает многократно, поэтому стоит избегать резких стартов и езды „в натяг“, которые создают избыточную тепловую нагрузку», — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.

Экспертная проверка:
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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