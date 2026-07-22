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Семьи решили больше не зависеть друг от друга: спрос на лишнюю машину перекроил рынок РФ

Авто

Каждый четвёртый россиянин (25%) планирует приобрести второй автомобиль в ближайшие один-два года, а 4% опрошенных, уже имеющих минимум две машины, рассматривают дальнейшее расширение автопарка. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования "Авито Авто" и "Авито Рекламы", за которым зафиксированы ответы 10 тысяч респондентов.

Ранний выезд из Москвы
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ранний выезд из Москвы

Наиболее активной группой потенциальных покупателей оказались люди 25-34 лет — 37% из них намерены купить дополнительный автомобиль. Среди молодежи 18-24 лет показатель составляет 36%, а в возрасте старше 65 лет — лишь 12%. Высокая доля планов в самых покупательно способных возрастных кохортах указывает на сохраняющийся спрос на расширение домашнего автопарка несмотря на макроэкономические условия.

Бюджет и структуру предпочтений

Средний планируемый бюджет покупки составляет около 2,2 млн рублей. Более половины респондентов (54%) ориентируются на сумму до 2 млн рублей: 28% рассчитывают уложиться в 1 млн, 26% — в диапазон 1-2 млн. Каждый пятый (20%) закладывает 2-3 млн, 14% — 3-5 млн, а 8% готовы потратить более 5 млн рублей. Такой расклад подтверждает, что массовый сегмент второго автомобиля остаётся в зоне бюджетных и среднеценовых предложений.

Среди тех, кто уже имеет несколько машин или точно намерен купить вторую, 46% склоняются к автомобилю с пробегом, 43% — к новому, остальные рассматривают оба варианта. В подгруппе с твёрдым намерением покупки преобладает интерес к новым автомобилям (50% против 40% за б/у). Это отражает разницу в подходах: потенциальные покупатели с менее определёнными планами чаще смотрят на вторичку как на способ снизить входной порог, а те, кто уже принял решение, чаще готов оплатить гарантию и отсутствие пробега.

Зачем нужен второй автомобиль

Главная причина — независимая подвижность членов семьи (52%). Ещё 24% хотят автомобиль другого класса или типа кузова, 20% — машину под конкретные задачи (перевозки, дача, стройка), 18% — транспорт для отдыха и поездок на выходных. По типу кузова лидируют вседорожники и бюджетные модели для повседневных нужд — по 31% каждый. Минивэны, электромобили и гибриды набирают по 9%, премиальные и статусные авто — 6%. Распределение показывает, что второй автомобиль в российских семьях выполняет прежде всего утилитарную функцию, а не имиджевую.

Роль онлайн-рекламы остаётся существенной, но не решающей: для 20% она является одним из основных факторов выбора, ещё 34% учитывают рекламные предложения, но финальное решение принимают на основе технических характеристик, цены и состояния автомобиля.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что высокая доля намерений покупки второго автомобиля в возрасте 25-34 лет формирует устойчивый спрос на доступные кроссоверы и бюджетные седаны как на первичном, так и на вторичном рынке, однако перевод планов в сделки будет зависеть от динамики ставок по автокредитам и доступности торг-ин программ.

Экспертная проверка:
  • автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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