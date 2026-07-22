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Не только Vesta и Granta: LADA нацелилась занять еще большую часть рынка рабочих автомобилей

Авто

"АвтоВАЗ" планирует увеличить долю LADA в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV) до 15% по итогам 2026 года, что в количественном выражении составит 15 тыс. регистраций. В 2025 году этот показатель достиг 13,2%.

Кузов Lada Kalina на главном конвейре
Фото: commons.wikimedia.org by Трубин Валера, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кузов Lada Kalina на главном конвейре

Инструменты роста и рыночные позиции

Для достижения целевых показателей компания опирается на государственные субсидии для битопливных автомобилей и новые финансовые инструменты: совмещение трейд-ин с лизингом и развитие операционного лизинга. В узком подсегменте компактных LCV бренд фактически монополизировал рынок — по итогам пяти месяцев 2026 года доля моделей LADA там составила около 96%.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что доминирование в компактном классе создает базу для экспансии в более тяжелые сегменты, однако итоговый результат будет зависеть от доступности кредитных ресурсов для малого бизнеса и реальной эффективности лизинговых программ.

Модельный ряд "Лада Бизнес"

Основу коммерческого направления составляют LADA Granta с надстройками от фургона до рефрижератора (включая версию с кондиционером от "ВИС-Авто" и вариант от "Промтех" с объемом грузового отсека до 7 м³) и LADA Largus. Последняя сохраняет статус самого ликвидного автомобиля сегмента "B" по данным агентства "Автостат".

Особый акцент сделан на битопливные версии LADA Largus и Vesta. По данным производителя, эксплуатационные расходы на топливо в таких моделях в три раза ниже, чем у бензиновых аналогов. При этом в Largus удалось сохранить полезный объем багажника и место для запаски.

Запуск бренда SKM

В 2026 году компания вывела на рынок новый бренд SKM. В мае начались продажи модели M7 (грузовой и пассажирской версий), а во второй половине года ожидается запуск более крупного автомобиля M9.

Техническое оснащение моделей SKM включает телематическую систему для мониторинга поездок, прокладки маршрутов к машине, а также функции автозапуска и дистанционного управления охраной. Автомобили адаптированы под российский климат.

Экспертный комментарий: "Переход к операционному лизингу и запуск специализированного бренда SKM говорят о попытке компании уйти от имиджа простого перевозчика малых грузов в сторону полноценного сервиса для бизнеса, где важна не только цена покупки, но и стоимость владения", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

На текущий момент сеть центров "Лада Бизнес" охватывает 88 городов в 46 регионах РФ. Дополнительным стимулом для продаж стали скидки в размере 50 тыс. рублей на универсалы, кросс-универсалы и фургоны LADA Largus (включая битопливный CNG) 2024-2025 годов выпуска.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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