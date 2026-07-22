Кроссоверы нервно курят в стороне: 7 новых минивэнов, которые стоят дешевле, чем вы думает

Минивэны стремительно уступают место кроссоверам, но для больших семей и малого бизнеса они по-прежнему остаются самым практичным выбором. Рынок изменился: привычные модели исчезли, а их место заняли новые, порой весьма необычные. Мы собрали самые доступные новые семиместные минивэны, которые можно купить без огромных затрат.
Отечественный Sollers SF1 ворвался на рынок как антикризисный ответ всему живому. За 2 250 000 рублей вы получаете задний привод и пятиступенчатую "палку". Это машина для тех, кто не боится работы.
Двигатель объемом 1,5 литра выдает 136 сил — не густо, но для перевозки рассады или бригады строителей хватит. Компоновка 2+2+3 намекает на комфорт, но отделка кричит о суровой реальности. В базе есть ABS и кондиционер, что по нынешним меркам уже победа разума над обстоятельствами.
"Двигатель здесь простой как кирпич, но задний привод на пустом минивэне зимой — это всегда аттракцион. Главное, чтобы ПДД не становились для водителя пустым звуком при маневрах", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
BAW MPV M7 дороже почти на триста тысяч. Здесь уже двухлитровый "атмосферник" и — о чудо — восьмиступенчатый "автомат". Пока любители премиума выбирают новый GAC S9, практичный отец семейства смотрит на камеру заднего вида и экран в 10 дюймов.
Машина выглядит как типичный азиатский шаттл: много хрома, мало смысла в дизайне, но внутри можно жить. Есть версия фургона, если возить вам нужно не детей, а коробки с запчастями.
SKM M7 родом из Тольятти, но с китайскими корнями. За 2 945 000 рублей "ВИС-Авто" предлагает аппарат на механике. Комплектация "Комфорт" здесь сурова: две подушки и отдельный отопитель для задних рядов.
Это важно, потому что замерзнуть в огромном пустом салоне — сомнительное удовольствие. Если вы думали, что LADA не может стоить три миллиона, у нас для вас плохие новости. Но зато запчасти на него найти будет проще, чем честного перекупа.
|Модель
|Стартовая цена (руб.)
|Sollers SF1
|2 250 000
|BAW MPV M7
|2 590 000
|SKM M7
|2 945 000
|Forthing Yacht
|3 400 000
"При покупке таких машин в кредит нужно внимательно считать долговую нагрузку. Цена в три миллиона — это не предел, страховки и допы могут раздуть бюджет до небес", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
Forthing Yacht — это уже серьезная попытка поиграть в люкс. Турбомотор Mitsubishi на 197 лошадей и робот Magna делают эту повозку довольно резвой. Внутри — панорамный люк и USB-порты у каждого пассажира, чтобы никто не разрядил смартфон во время долгой поездки.
Если вы засматривались на японцев через параллельный импорт, то Yacht — это вполне внятная альтернатива с гарантией. Дизайн спорный, похожий на морское чудовище, но оснащение подкупает.
Замыкает пятерку Haima 7x. Цена кусается — до 3,85 млн рублей. За эти деньги вы получаете полноценный "автомат" и 182 лошадиные силы. Из фишек — голосовое управление, которое слышит даже пассажиров третьего ряда. Видимо, чтобы дети могли сами попросить машину ехать быстрее в школу.
По уровню технологий она может потягаться с монстрами вроде Geely Galaxy Cruiser 700, хотя масштаб попроще. Важно помнить, что даже премиальные "китайцы" требуют юридической чистоты, особенно если рассматриваются авто из международного розыска.
"Сложные гибридные схемы и турбомоторы малого объема требуют качественного сервиса. Убедитесь, что ваш Wey 80 или Haima не станут памятниками инженерии из-за отсутствия запчастей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.
Больше металла, сложнее трансформация салона и необходимость установки дополнительных систем безопасности для двух задних рядов пассивно поднимают ценник.
Современные агрегаты Magna или аналоги вполне выхаживают 150 тысяч километров при должном уходе и замене масла каждые 50 тысяч.
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