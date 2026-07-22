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Кроссоверы нервно курят в стороне: 7 новых минивэнов, которые стоят дешевле, чем вы думает

Авто

Минивэны стремительно уступают место кроссоверам, но для больших семей и малого бизнеса они по-прежнему остаются самым практичным выбором. Рынок изменился: привычные модели исчезли, а их место заняли новые, порой весьма необычные. Мы собрали самые доступные новые семиместные минивэны, которые можно купить без огромных затрат.

Минивэн GAC M8
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Минивэн GAC M8

Sollers SF1: Утилитарный минимализм

Отечественный Sollers SF1 ворвался на рынок как антикризисный ответ всему живому. За 2 250 000 рублей вы получаете задний привод и пятиступенчатую "палку". Это машина для тех, кто не боится работы.

Двигатель объемом 1,5 литра выдает 136 сил — не густо, но для перевозки рассады или бригады строителей хватит. Компоновка 2+2+3 намекает на комфорт, но отделка кричит о суровой реальности. В базе есть ABS и кондиционер, что по нынешним меркам уже победа разума над обстоятельствами.

"Двигатель здесь простой как кирпич, но задний привод на пустом минивэне зимой — это всегда аттракцион. Главное, чтобы ПДД не становились для водителя пустым звуком при маневрах", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

BAW MPV M7: Китайский тяжеловес

BAW MPV M7 дороже почти на триста тысяч. Здесь уже двухлитровый "атмосферник" и — о чудо — восьмиступенчатый "автомат". Пока любители премиума выбирают новый GAC S9, практичный отец семейства смотрит на камеру заднего вида и экран в 10 дюймов.

Машина выглядит как типичный азиатский шаттл: много хрома, мало смысла в дизайне, но внутри можно жить. Есть версия фургона, если возить вам нужно не детей, а коробки с запчастями.

SKM M7: Тольяттинский десант

SKM M7 родом из Тольятти, но с китайскими корнями. За 2 945 000 рублей "ВИС-Авто" предлагает аппарат на механике. Комплектация "Комфорт" здесь сурова: две подушки и отдельный отопитель для задних рядов.

Это важно, потому что замерзнуть в огромном пустом салоне — сомнительное удовольствие. Если вы думали, что LADA не может стоить три миллиона, у нас для вас плохие новости. Но зато запчасти на него найти будет проще, чем честного перекупа.

Модель Стартовая цена (руб.)
Sollers SF1 2 250 000
BAW MPV M7 2 590 000
SKM M7 2 945 000
Forthing Yacht 3 400 000

"При покупке таких машин в кредит нужно внимательно считать долговую нагрузку. Цена в три миллиона — это не предел, страховки и допы могут раздуть бюджет до небес", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Forthing Yacht: Яхта на колесах

Forthing Yacht — это уже серьезная попытка поиграть в люкс. Турбомотор Mitsubishi на 197 лошадей и робот Magna делают эту повозку довольно резвой. Внутри — панорамный люк и USB-порты у каждого пассажира, чтобы никто не разрядил смартфон во время долгой поездки.

Если вы засматривались на японцев через параллельный импорт, то Yacht — это вполне внятная альтернатива с гарантией. Дизайн спорный, похожий на морское чудовище, но оснащение подкупает.

Haima 7x: Голос из багажника

Замыкает пятерку Haima 7x. Цена кусается — до 3,85 млн рублей. За эти деньги вы получаете полноценный "автомат" и 182 лошадиные силы. Из фишек — голосовое управление, которое слышит даже пассажиров третьего ряда. Видимо, чтобы дети могли сами попросить машину ехать быстрее в школу.

По уровню технологий она может потягаться с монстрами вроде Geely Galaxy Cruiser 700, хотя масштаб попроще. Важно помнить, что даже премиальные "китайцы" требуют юридической чистоты, особенно если рассматриваются авто из международного розыска.

"Сложные гибридные схемы и турбомоторы малого объема требуют качественного сервиса. Убедитесь, что ваш Wey 80 или Haima не станут памятниками инженерии из-за отсутствия запчастей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Ответы на популярные вопросы о минивэнах

Почему минивэны стоят дороже седанов?

Больше металла, сложнее трансформация салона и необходимость установки дополнительных систем безопасности для двух задних рядов пассивно поднимают ценник.

Насколько надежны китайские коробки-роботы?

Современные агрегаты Magna или аналоги вполне выхаживают 150 тысяч километров при должном уходе и замене масла каждые 50 тысяч.

Хватит ли мотора 1.5 для семи человек?

На трассе обгоны станут испытанием для нервной системы. Такие машины созданы для размеренного перемещения, а не для гонок.

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Экспертная проверка: инженер-автомеханик Михаил Лазарев, специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров, автослесарь Денис Хромов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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