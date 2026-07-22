Одна ошибка на АЗС может стоить сотни тысяч: какое топливо теперь опасно для современных машин

Российский авторынок накрыло облако сернистого смога. Кабмин официально разрешил НПЗ варить "коктейль" из бензина Евро-5 с пятикратным превышением норм серы. То, что старый "ЗиЛ" проглотит и не поморщится, превратит нежный высокотехнологичный мотор современной иномарки в груду мертвого железа. В погоне за отсутствием сухости в баках на внутренний рынок выпустили топливную бомбу замедленного действия.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Бензин в пробирке

Смертельный коктейль: что именно убивает машину

Присадка ММА и сера — это профессиональные киллеры для цилиндро-поршневой группы. Пока LADA CNG становится спасательным кругом для экономных, владельцы обычных машин рискуют столкнуться с фатальным износом.

Сера в концентрации 150 мг на кг в бензине и 350 мг в дизеле моментально выжигает соты дорогостоящих катализаторов. Двигатель начинает "задыхаться" собственными выбросами, а деградация моторного масла происходит в два-три раза быстрее расчетного срока.

"Избыток серы превращает масло в кислотную субстанцию, которая грызет вкладыши и стенки цилиндров. Это не просто износ, это химическая атака на металл", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Для турбомоторов такие послабления равносильны приговору. Масляные каналы забиваются отложениями, турбина перегревается и клинит. Ситуация усугубляется тем, что на некоторых трассах, включая участки М-12, водители хватают любой "пистолет" просто чтобы не встать в поле. Но экономия на проверке обернется счетом за капремонт на сотни тысяч рублей.

Три способа не залить яд в бак

Первое правило выживания на современной АЗС — инквизиторская проверка документов. Паспорт качества обязан висеть в уголке потребителя. Если его прячут — бегите. В документе ищите код "К5". Это единственный безопасный стандарт. Всё, что ниже или содержит пометки о временных ТУ — риск. Учтите: паспорт "протухает" через 10 дней, требуйте свежий акт на конкретную партию.

Признак качества Маркировка "Здорового человека" Бензин в чеке АИ-95-К5 Дизель в чеке ДТ-Л-К5 / ДТ-З-К5 Экокласс на колонке Строго К5 (Euro 5)

Чек — это ваша главная улика в суде. Закон запрещает скрывать класс горючего в фискальном документе. Цифра "5" после дефиса — ваша страховка. Если в чеке красуется "К3" или "К4", значит, вам впарили суррогат по цене золота. Даже если машина едет на альтернативном топливе, бензиновую часть системы нужно беречь от грязных примесей.

"В случае поломки из-за горючего именно чек станет основанием для претензии. Без указания класса топлива доказать вину заправки почти невозможно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по техническим дефектам Денис Хромов.

Сетевые гиганты против "заправок в кустах"

В условиях дефицита мелкие игроки начинают играть в опасные игры, смешивая легальный продукт с печным топливом. Крупные федеральные сети дорожат репутацией больше, чем сиюминутной прибылью от "грязной" партии.

Попытка слить бензин для бытовых нужд или заправиться у обочины в Тмутаракани может закончиться эвакуатором. Помните: экспорт "сернистого" бензина запрещен даже в страны ЕАЭС. Его сварили специально для нас, чтобы заткнуть дыру в снабжении.

"Логистика сейчас рваная, на маршрутах случаются перебои. Контроль на частных АЗС ослаб, риск нарваться на контрафакт вырос вдвое", — объяснил в беседе с Pravda.Ru логист Денис Крылов.

Ответы на популярные вопросы о качестве топлива

Можно ли лить Евро-4 в современный мотор?

Один раз — не страшно. Постоянно — замена катализатора и лямбда-зондов гарантирована уже через 10-15 тысяч километров.

Чем опасен монометилаланин (ММА)?

Эта присадка образует нагар на клапанах. В итоге они перестают плотно прилегать, падает компрессия, и двигатель отправляется на помойку.

Почему разрешили продавать плохое топливо?

Это попытка остановить рост цен и избежать пустых колонок. Но за это заплатит владелец автомобиля из своего кармана в сервисе.

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