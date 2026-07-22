Большой автомобиль из Поднебесной удивил всех: новая версия получила мощность спорткара

Китайский концерн BAIC вывел на домашний рынок глубоко модернизированную версию внедорожника BJ60, который теперь сменил имя на Beijing Taitan 700. Автомобиль радикально сменил техническую начинку: на смену классическим моторам пришла последовательная гибридная установка мощностью более 500 лошадиных сил. В то время как в России дилеры предлагают дорестайлинговую дизельную версию, в КНР новинка уже доступна по цене от 299 800 до 389 800 юаней, что при пересчете составляет примерно 3,5-4,5 миллиона рублей. Ключевые изменения затронули не только силовые агрегаты, но и интерьер, где количество экранов и сенсоров вышло на новый уровень.

Фото: commons.wikimedia.org by Nortoncc1 is licensed under Creative Commons-Share Alike 4.0 Beijing BJ60

Технические характеристики: гибрид вместо дизеля

Beijing Taitan 700 сохранил внушительные габариты (5040х1959х1926 мм) и рамную конструкцию, однако принцип движения стал иным. Теперь это последовательный гибрид. Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который не связан напрямую с колесами, а выполняет роль генератора для подзарядки батареи емкостью 49,4 кВт·ч. За движение отвечают два электромотора суммарной мощностью 532 л. с. и крутящим моментом 625 Нм.

"Такая схема позволяет внедорожнику проезжать до 220 километров исключительно на электричестве, что удобно в городе. При этом общий запас хода в 1340 километров снимает страх остаться с разряженным аккумулятором в глуши", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Несмотря на сложную электрическую "надстройку", внедорожный арсенал остался честным. Полный привод реализован по схеме Part-Time, сохранены понижающая передача и жесткие блокировки обоих дифференциалов. Такая связка делает машину опасным конкурентом для легендарной Нивы в плане проходимости, хотя и в совершенно ином ценовом сегменте.

Интерьер и электронные системы

Внутри внедорожник преобразился еще сильнее. Переднюю панель теперь украшает массивный кластер из двух дисплеев, а физических кнопок на центральной консоли стало значительно меньше — управление климатом и второстепенными функциями перекочевало в сенсорное меню. Для пассажиров второго ряда предусмотрен огромный 21-дюймовый монитор с разрешением 3К, закрепленный на потолке.

"Рост количества электроники и сенсоров — это всегда риск в условиях сурового бездорожья и перепадов температур. Владельцам стоит внимательнее следить за состоянием бортовой сети, чтобы обилие экранов не превратилось в проблему при севшем аккумуляторе", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Помимо развлекательных систем, производитель заявляет о внедрении автопилота начального уровня. Обновленные кресла получили улучшенный профиль, а в дополнение к стандартному пятиместному салону скоро предложат роскошный вариант с четырьмя раздельными местами. Это превращает утилитарный внедорожник в полноценный бизнес-шатл для плохих дорог.

Сравнение с российской версией

В России BAIC BJ60 на данный момент представлен в классическом исполнении. Наш вариант оснащается 2-литровым дизелем мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатым "автоматом". Система "мягкого гибрида" с 14-сильным стартер-генератором лишь помогает при разгоне, но не позволяет ехать на электротяге. Цены на китайскую новинку выглядят привлекательно, однако при параллельном импорте авто конечная стоимость в РФ может вырасти почти вдвое из-за пошлин и утильсбора.

"При ввозе такого мощного гибрида через таможню важно учитывать, как именно будут суммироваться лошадиные силы двигателей. От этого напрямую зависит размер акциза, который может существенно скорректировать итоговый ценник для покупателя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Характеристика Beijing Taitan 700 (Китай) BAIC BJ60 (Россия) Тип привода Последовательный гибрид Дизель + мягкий гибрид Мощность 532 л. с. 163 л. с. Запас хода (общий) 1340 км Около 1000 км Главная особенность Экран 21" для пассажиров Классический автомат ZF

Ответы на популярные вопросы…

1. Можно ли заправлять гибрид обычным бензином?

Да, 1,5-литровый мотор работает на обычном топливе, выступая в роли бензогенератора. Он не требует специального высокооктанового горючего, но чувствителен к качеству присадок. 2. Как ведет себя батарея на морозе?

В системе предусмотрен термоменеджмент, однако при экстремально низких температурах пробег на чистом электричестве сократится. В этом случае машина будет чаще запускать ДВС для прогрева узлов. 3. Появится ли Beijing Taitan 700 в России официально?

Официальных анонсов от представительства BAIC пока не было. Сейчас компания сосредоточена на продажах текущей дизельной версии, собираемой в Калининграде. 4. Насколько надежна схема Part-Time с электромоторами?

Электродвигатели обеспечивают мгновенный крутящий момент, что полезно в грязи. Однако отсутствие прямой связи между осями требует специфических навыков управления на бездорожье.

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