Китайский концерн BAIC вывел на домашний рынок глубоко модернизированную версию внедорожника BJ60, который теперь сменил имя на Beijing Taitan 700. Автомобиль радикально сменил техническую начинку: на смену классическим моторам пришла последовательная гибридная установка мощностью более 500 лошадиных сил. В то время как в России дилеры предлагают дорестайлинговую дизельную версию, в КНР новинка уже доступна по цене от 299 800 до 389 800 юаней, что при пересчете составляет примерно 3,5-4,5 миллиона рублей. Ключевые изменения затронули не только силовые агрегаты, но и интерьер, где количество экранов и сенсоров вышло на новый уровень.
Beijing Taitan 700 сохранил внушительные габариты (5040х1959х1926 мм) и рамную конструкцию, однако принцип движения стал иным. Теперь это последовательный гибрид. Под капотом установлен 1,5-литровый турбодвигатель, который не связан напрямую с колесами, а выполняет роль генератора для подзарядки батареи емкостью 49,4 кВт·ч. За движение отвечают два электромотора суммарной мощностью 532 л. с. и крутящим моментом 625 Нм.
"Такая схема позволяет внедорожнику проезжать до 220 километров исключительно на электричестве, что удобно в городе. При этом общий запас хода в 1340 километров снимает страх остаться с разряженным аккумулятором в глуши", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Несмотря на сложную электрическую "надстройку", внедорожный арсенал остался честным. Полный привод реализован по схеме Part-Time, сохранены понижающая передача и жесткие блокировки обоих дифференциалов. Такая связка делает машину опасным конкурентом для легендарной Нивы в плане проходимости, хотя и в совершенно ином ценовом сегменте.
Внутри внедорожник преобразился еще сильнее. Переднюю панель теперь украшает массивный кластер из двух дисплеев, а физических кнопок на центральной консоли стало значительно меньше — управление климатом и второстепенными функциями перекочевало в сенсорное меню. Для пассажиров второго ряда предусмотрен огромный 21-дюймовый монитор с разрешением 3К, закрепленный на потолке.
"Рост количества электроники и сенсоров — это всегда риск в условиях сурового бездорожья и перепадов температур. Владельцам стоит внимательнее следить за состоянием бортовой сети, чтобы обилие экранов не превратилось в проблему при севшем аккумуляторе", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Помимо развлекательных систем, производитель заявляет о внедрении автопилота начального уровня. Обновленные кресла получили улучшенный профиль, а в дополнение к стандартному пятиместному салону скоро предложат роскошный вариант с четырьмя раздельными местами. Это превращает утилитарный внедорожник в полноценный бизнес-шатл для плохих дорог.
В России BAIC BJ60 на данный момент представлен в классическом исполнении. Наш вариант оснащается 2-литровым дизелем мощностью 163 л. с. и 8-ступенчатым "автоматом". Система "мягкого гибрида" с 14-сильным стартер-генератором лишь помогает при разгоне, но не позволяет ехать на электротяге. Цены на китайскую новинку выглядят привлекательно, однако при параллельном импорте авто конечная стоимость в РФ может вырасти почти вдвое из-за пошлин и утильсбора.
"При ввозе такого мощного гибрида через таможню важно учитывать, как именно будут суммироваться лошадиные силы двигателей. От этого напрямую зависит размер акциза, который может существенно скорректировать итоговый ценник для покупателя", — объяснила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.
|Характеристика
|Beijing Taitan 700 (Китай)
|BAIC BJ60 (Россия)
|Тип привода
|Последовательный гибрид
|Дизель + мягкий гибрид
|Мощность
|532 л. с.
|163 л. с.
|Запас хода (общий)
|1340 км
|Около 1000 км
|Главная особенность
|Экран 21" для пассажиров
|Классический автомат ZF
1. Можно ли заправлять гибрид обычным бензином?
Да, 1,5-литровый мотор работает на обычном топливе, выступая в роли бензогенератора. Он не требует специального высокооктанового горючего, но чувствителен к качеству присадок.
2. Как ведет себя батарея на морозе?
В системе предусмотрен термоменеджмент, однако при экстремально низких температурах пробег на чистом электричестве сократится. В этом случае машина будет чаще запускать ДВС для прогрева узлов.
3. Появится ли Beijing Taitan 700 в России официально?
Официальных анонсов от представительства BAIC пока не было. Сейчас компания сосредоточена на продажах текущей дизельной версии, собираемой в Калининграде.
4. Насколько надежна схема Part-Time с электромоторами?
Электродвигатели обеспечивают мгновенный крутящий момент, что полезно в грязи. Однако отсутствие прямой связи между осями требует специфических навыков управления на бездорожье.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.