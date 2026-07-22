ВАЗ, который не должен был существовать: редкая версия "Жигулей" получила деталь от General Motors

В США выставили на продажу крайне редкий экземпляр ВАЗ-2105, оснащенный трехдиапазонной автоматической трансмиссией General Motors. Седан 1985 года выпуска, известный на западных рынках как Lada Signet, сохранил заводское состояние и оценивается в 14 тысяч долларов — сумму, сопоставимую со стоимостью новой Lada Granta в топовых комплектациях. Помимо экзотической для советской классики коробки передач, автомобиль выделяется специфическими доработками для североамериканского рынка и минимальным пробегом в 55 тысяч километров.

Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ВАЗ-2105, Molėtų technikos muziejus

Экспортное прошлое: как "Пятерка" стала Lada Signet

Автомобиль, выставленный в штате Вашингтон, изначально предназначался для канадского рынка. Поставки советских машин в Канаду начались в 1982 году через компанию Ladacanada inc. (позже переименованную в Dennis Signet Motor). Чтобы дистанцироваться от классических названий, принятых в СССР, канадские дилеры использовали бренд Signet. Интересно, что вместо привычной ладьи на решетке радиатора часто красовалась стилизованная литера "S".

"Такие машины — живое свидетельство агрессивного экспортного маркетинга СССР. В Канаде и Европе 'Жигули' ценили за низкую цену, но конкуренция заставляла местных дилеров идти на серьезные усовершенствования интерьера и комфорта", — отметил в беседе с Pravda.Ru автоэксперт-оценщик ущерба после ДТП Александр Громов.

Для адаптации к жестким экологическим нормам дилеры в Канаде оснащали машины каталитическими нейтрализаторами. Также для северных регионов дорабатывалась система отопления, улучшалась шумоизоляция и предлагались более качественные варианты отделки салона, включая ворсистую текстильную обивку, которая была недоступна рядовому советскому автолюбителю.

Технические особенности: "автомат" от GM и американская оптика

Ключевое отличие этого экземпляра — 3-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия General Motors модели 3L30 (H180). Хотя на внутреннем рынке СССР "автоматы" считались диковинкой, на экспорт такие модификации поставлялись небольшими партиями для борьбы за лояльность западного водителя. Установка АКПП полностью преобразила характер машины, сделав её пригодной для неспешного передвижения по американским пригородам.

"При выборе таких редких модификаций нужно учитывать, что запчасти на АКПП 3L30 найти можно, а вот стыковочные узлы с вазовским мотором уникальны. Каждое такое изменение в конструкции требует бережного обслуживания, ведь ресурс агрегата напрямую зависит от чистоты масла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Визуально машину 1985 года легко отличить по американской светотехнике. Чтобы пройти сертификацию, автомобиль получил боковые оранжевые габаритные огни и повторители поворотов на передних крыльях. Оригинальная оптика сохранилась в идеальном состоянии, как и заводской лакокрасочный слой кузова. Если же в процессе эксплуатации на такой технике проявится вибрация на руле, владельцу придется искать специфические запчасти именно для экспортных версий.

Состояние и цена: коллекционный потенциал классики

Продавец просит за седан 1,1 млн рублей в эквиваленте, что вызывает споры среди любителей ретро-техники. С одной стороны, это стоимость новой "Гранты", с другой — перед нами редчайший артефакт автомобильной истории с пробегом всего 55 000 км. В комплекте с машиной идет вся сервисная документация, подтверждающая её прозрачную историю в США и Канаде.

"Подобные лоты часто приобретают коллекционеры из России или из бывших соцстран. В США эксплуатация такой машины связана с юридическими нюансами, ведь отсутствие некоторых современных систем может вызвать вопросы при регистрации в определенных штатах", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по ДТП и возмещению ущерба Олег Зорин.

Помимо седана 2105 (Signet), канадская линейка включала универсал 2104 (Signet Wagon) и люксовую версию 2107 (Signet GL). Подобно тому, как из КНР к нам попадает обновленная Toyota Corolla, в 80-е годы "Жигули" преодолевали океан, чтобы конкурировать с бюджетными японскими и американскими моделями. Сегодня такие экземпляры становятся предметом охоты для тех, кто ищет "советское качество" в нетипичной упаковке.

Характеристика ВАЗ-2105 Lada Signet (США) Трансмиссия АКПП 3-ступенчатая (GM 3L30) Год выпуска / Пробег 1985 год / 55 000 км Цена 14 000 долларов (~1,1 млн рублей) Особенности Канадская комплектация, оранжевые габариты

Ответы на популярные вопросы

Откуда в ВАЗ-2105 взялась автоматическая коробка передач?

Это была заводская или дилерская опция для зарубежных рынков. Использовалась надежная КПП от General Motors, которая состыковывалась с вазовским мотором через специальную переходную пластину. Чем Lada Signet отличается от обычных "Жигулей"?

Улучшенной отделкой салона, более качественной шумоизоляцией, наличием катализаторов и измененной под западные стандарты внешней светотехникой. Зачем канадцам нужны были советские машины?

В 80-е годы Lada была одним из самых дешевых предложений на рынке, при этом обладая крепким кузовом и понятной конструкцией, что привлекало экономных покупателей. Реально ли вернуть такой автомобиль в Россию?

Технически возможно, но таможенные пошлины и необходимость установки системы ЭРА-ГЛОНАСС сделают покупку экономически невыгодной, если только машина не оформляется как культурная ценность.

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