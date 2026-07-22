Вернули легенду из Китая: японский семейный гигант прибыл в салоны с неожиданным агрегатом

Российские дилерские центры начали продажи кроссовера Nissan Pathfinder, привезенного по схеме параллельного импорта из Китая. Стоимость новинки в автосалонах стартует от 6 230 000 рублей, что сопоставимо с ценами на популярный Geely Monjaro в топовых исполнениях. Несмотря на знакомое название, автомобиль ориентирован на азиатский рынок и технически заметно отличается от привычных российским водителям версий прошлых поколений.

Фото: Wikipedia by Kevauto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Nissan Pathfinder

Цены и комплектации на российском рынке

Большинство кроссоверов уже находятся на площадках крупных дилерских сетей и доступны для покупки в день обращения. В Москве наиболее доступный вариант предлагают в автосалоне на юге города. За 6,23 млн рублей покупатель получает семиместный автомобиль в базовой для этой поставки версии Smart Driving. При использовании кредитных программ или сдаче старой машины в трейд-ин продавцы обещают дисконт в размере от 300 до 700 тысяч рублей.

"Подобные поставки сегодня становятся единственным способом обновить автопарк моделями привычных брендов. Однако нужно понимать, что цена в 6 миллионов рублей формируется с учетом сложной логистики и таможенной очистки, что ставит японскую марку в один ряд с премиальными китайскими кроссоверами", — отметила в беседе с Pravda.Ru таможенный брокер Елена Смирнова.

Для тех, кто ищет максимальный комфорт, дилеры завезли версию Zhizun Edition. Её стоимость достигает 6 540 000 рублей. В оснащение такого Nissan Pathfinder входят кожаная отделка салона, панорамная крыша с люком, продвинутая мультимедийная система с крупным дисплеем, а также полный набор электронных ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль и многозонный климат-контроль.

Технические особенности китайской версии

Китайский Pathfinder визуально и конструктивно отличается от американской модификации. Под капотом здесь стоит безальтернативный двухлитровый турбированный двигатель мощностью 252 лошадиные силы. В отличие от многих современных "китайцев", здесь используется классический гидромеханический автомат, а не робот или вариатор. Тяга передается на все четыре колеса через систему полного привода.

"Связка турбомотора и классического автомата выглядит надежной, но владельцу стоит быть внимательным к качеству топлива и регламенту обслуживания. Турбированные двигатели малого объема на тяжелых кроссоверах работают под высокой нагрузкой", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик Михаил Лазарев.

Технические характеристики новой модели позволяют ей конкурировать с такими новинками, как гибридный кроссовер GAC S9, который также претендует на премиальный сегмент. Переход на турбомоторы малого объема — общемировой тренд, призванный снизить налоги и расход топлива при сохранении динамики.

Гарантийные обязательства и сервис

Поскольку официальное представительство Nissan свернуло деятельность в России, гарантийную поддержку берут на себя сами дилеры. Продавцы заявляют о готовности поддерживать работоспособность машин в течение двух лет или до достижения пробега в 100 000 километров. Однако условия такой гарантии часто подразумевают обслуживание исключительно в сервисных центрах продавца.

"При покупке машины через параллельный импорт важно внимательно читать договор. Помните, что дилерская гарантия — это не заводская страховка, и любые споры по техническим дефектам могут потребовать независимой экспертизы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru юрист по возмещению ущерба Олег Зорин.

Параметр Характеристика (Китай) Двигатель 2.0 Turbo (252 л. с.) Трансмиссия АКПП (Классический автомат) Привод Полный (4WD) Цена (от) 6 230 000 рублей

Ответы на популярные вопросы о Nissan Pathfinder

1. Чье производство у этих автомобилей? Все представленные в салонах экземпляры Nissan Pathfinder собраны в Китае на совместном предприятии Dongfeng Nissan. Они имеют ряд отличий в дизайне интерьера и экстерьера от моделей для США. 2. Есть ли на машину полноценная гарантия? Официальной гарантии от производителя в России нет. Поддержку на 2 года или 100 тысяч км пробега предоставляют дилерские сети собственными силами. 3. Какой бензин нужно заливать? Учитывая высокофорсированный турбомотор, рекомендуется использовать топливо с октановым числом не ниже АИ-95, а в идеале — АИ-98. 4. Будут ли проблемы с запчастями? Основные расходники унифицированы с другими моделями альянса, однако кузовные детали и специфическую электронику китайской версии придется заказывать индивидуально.

Рынок продолжает адаптироваться к новым условиям. Например, для тех, кто ищет более бюджетные варианты, высокая ликвидность LADA остается весомым аргументом в массовом сегменте, в то время как Pathfinder закрывает нишу семейных премиум-кроссоверов.

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