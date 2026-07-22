Легендарная Нива меняет характер: новый двигатель принес владельцам неожиданные плюсы и минусы

Автоваз радикально обновил техническую начинку своих внедорожников: легендарная Niva Legend получила новый двигатель объемом 1,8 литра, который ранее прошел обкатку на версии Travel. Переход на мотор ВАЗ‑11184 означает не только прибавку в мощности, но и принципиальное изменение в обслуживании. Главным новшеством стал отказ от "вечной" цепи в пользу ремня ГРМ, что избавляет владельцев от риска дорогостоящего ремонта при обрыве, но накладывает новые требования к дисциплине сервиса и регулировке клапанов.

Фото: За рулем is licensed under Free More info Lada Niva

Гибрид Весты и Гранты: что под капотом

Внедорожники Niva Legend с классическим 1,7-литровым мотором уходят в историю — их производство в Тольятти прекращено. На замену пришел агрегат под индексом ВАЗ‑11184. Технически это "конструктор": инженеры взяли блок 1.8 Evo от флагманской Lada Vesta и соединили его с восьмиклапанной головкой блока цилиндров (ГБЦ) от мотора ВАЗ‑11182, который устанавливается на Granta. Несмотря на то что двигатель по-прежнему расположен продольно, его архитектура серьезно отличается от предшественника.

"Конструкция с так называемым 'безвтыковым' поршнем — это огромный плюс для утилитарного внедорожника. Если ремень ГРМ порвется где-нибудь в лесу, двигатель не превратится в груду металла", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Ремень вместо цепи: плюсы и минусы

Самое заметное изменение для опытных нивоводов — замена цепного привода ГРМ на ременный. На старом моторе цепь могла выхаживать до 120 тысяч километров, но её замена всегда превращалась в сложную операцию с разбором передней части двигателя. Новый 1,8-литровый мотор упрощает жизнь в плане предсказуемости. Теперь регламент четкий: замена каждые 60 тысяч километров.

Важным преимуществом стала установка полуавтоматического натяжителя. Эта деталь практически исключает человеческий фактор при обслуживании — ошибиться с натяжкой ремня почти невозможно. Кроме того, доступ к узлу стал гораздо проще, что снижает стоимость норма-часа в сервисе. В дорожных реалиях это так же критично, как и наличие электронного полиса ОСАГО при проверке документов — всё должно быть прозрачно и доступно.

"Для бюджетного сегмента ремень выгоднее. Владелец заранее планирует расходы на ТО раз в 60 тысяч, а не ждет, когда растянутая цепь начнет греметь и 'съедать' звезды, что обходится в разы дороже", — отметил в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Сложности с регулировкой и гидрокомпенсаторы

Однако без "ложки дегтя" не обошлось. Старый двигатель 1.7 оснащался гидрокомпенсаторами, которые автоматически поддерживали нужные зазоры и не требовали внимания владельца десятилетиями. Новый 1.8 этой системы лишен. Каждые 90-100 тысяч километров владельцу придется проводить сложную процедуру регулировки тепловых зазоров клапанов. Для этого нужно снимать распредвал и подбирать специальные толкатели.

Это может стать проблемой в регионах: толкатели нужного размера редко бывают в наличии даже в специализированных магазинах. Автомобиль рискует зависнуть на подъемнике на несколько дней в ожидании доставки запчастей. При этом общая экономия на покупке запчастей может оказаться сомнительной, если учитывать временные затраты, как и в случае, когда скидка на внедорожник может исчезнуть из-за затягивания сделки.

"Самое главное при эксплуатации новой Нивы — не пропустить момент регулировки клапанов. Если зазоры 'уйдут', это приведет к прогару клапанов и потере тяги, что для внедорожника критично", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Параметр Новый двигатель 1.8 (ВАЗ-11184) Привод ГРМ Ремень (замена каждые 60 000 км) Регулировка клапанов Механическая (подбор толкателей раз в 90-100 тыс. км) Риск при обрыве ГРМ Минимальный (поршни с выемками, клапана не гнет) Натяжитель Полуавтоматический (прост в настройке)

Ответы на популярные вопросы о новой Ниве

1. Гнет ли клапана при обрыве ремня на новом двигателе 1.8?

Нет, конструкция поршней предусматривает специальные выемки, которые предотвращают встречу с клапанами при обрыве ремня ГРМ. 2. Как часто нужно менять ремень ГРМ?

Регламентированный срок службы составляет 60 000 километров, что является стандартом для восьмиклапанных моторов ВАЗ. 3. Можно ли самостоятельно отрегулировать клапана?

Это крайне сложно, так как требует снятия распредвала и наличия набора калиброванных толкателей. Рекомендуется обращаться в профильный сервис. 4. Остались ли в продаже Нивы с прежним мотором 1.7?

Производство старых версий Legend прекращено, в продаже остаются только складские остатки дилеров.

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