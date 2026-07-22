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Обновленная Toyota Corolla из Китая стала доступна в РФ в комплектациях Comfort и Premium

Авто

В России начались продажи обновлённого седана Toyota Corolla, привезённого из Китая. Базовая комплектация Comfort стоит 3 590 000 рублей, старшая Premium — 3 890 000 рублей. Автомобили поставляются с официальной гарантией.

Toyota Corolla Hybrid
Фото: commons.wikimedia.org by Mariordo (Mario Roberto Durán Ortiz), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Toyota Corolla Hybrid

Поставки стартовали в начале 2024 года. Новое поколение отличается переработанным внешним дизайном, обновлённым интерьером и расширенным набором систем безопасности: доступны помощь при парковке, контроль дистанции и другие функции. По данным поставщика, устанавливается 1,8‑литровый турбированный бензиновый двигатель в паре с автоматической коробкой передач.

Что это означает для покупателя

Появление Corolla с китайского конвейера расширяет предложение в сегменте C‑класса, где после ухода официального представительства Toyota в 2022 году долю занимали параллельные поставки и б/у автомобили. Теперь покупатель получает новый автомобиль с заводской гарантией и фиксированной ценой, не зависящей от курса валют на момент таможенного оформления отдельной единицы.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что цена 3,59 млн рублей за базовую версию ставит Corolla в прямую конкуренцию с китайскими брендами, предлагающими большие седаны за аналогичные деньги, но при этом сохраняет преимущество в ликвидности и сервисной базе.

Точные условия гарантии, сроки поставки и полный перечень комплектаций уточняются у дилеров. Характеристика силового агрегата (1,8 л с турбонаддувом) приведена по информации поставщика; в предыдущих поколениях для России использовались атмосферные 1,6 и 2,0 л либо гибрид.

Экспертная проверка:
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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