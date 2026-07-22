Китайский седан Geely Galaxy A7 EM установил новый мировой рекорд выносливости для серийных подключаемых гибридов (PHEV), преодолев более 2600 километров на одном баке и полном заряде батареи. Пятидневный марафон от Шангри-Ла до Гуанчжоу официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса, что подтверждает технологическое превосходство новых силовых установок из Поднебесной над западными и японскими конкурентами.
Фактическая дистанция, которую проехал автомобиль без заезда на АЗС и подключения к электросети, составила 2608,36 км. Это достижение существенно перекрывает прошлый мировой результат в 2360 км. Важно, что испытание проходило не на закрытом полигоне в идеальных условиях, а на дорогах общего пользования с реальным трафиком. Маршрут включал затяжные подъемы на горных серпантинах, движение по скоростным трассам и пробки в мегаполисе.
"Такие показатели автономности полностью снимают страх перед электротягой. Для водителя гибрид становится универсальным инструментом, который одинаково эффективен и в городе, и в трансконтинентальных поездках", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.
Рекорд стал возможен благодаря комплексной работе инженеров над аэродинамикой кузова и эффективностью распределения энергии.
Основой успеха стала система EM AI Super Hybrid 2.0. Сердце установки — бензиновый двигатель с рекордным для серийного производства термическим КПД в 47,26%. Это означает, что почти половина энергии сгорания топлива трансформируется в полезную работу, а не уходит в тепло. Гибридная трансмиссия также демонстрирует запредельную эффективность в 93,1%.
"Бортовая электроника с искусственным интеллектом здесь не просто дань моде. Система в реальном времени анализирует манеру вождения и профиль дороги, за счет чего экономится до 15% горючего без потери темпа", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.
Особое внимание уделено управлению питанием. Даже если владелец решит провести техническое обслуживание и снятие АКБ, интеллектуальные алгоритмы быстро адаптируются после восстановления цепи. Высокая плотность энергии в тяговой батарее позволяет использовать ДВС лишь в оптимальных режимах, минимизируя вредные выбросы и затраты.
Для линейки Galaxy это не первый громкий успех. Летом прошлого года седан преодолел 2150 км при аномальной жаре в 39 градусов, доказав надежность системы охлаждения. Позже в Японии автомобиль признали рекордсменом по расходу топлива в реальных условиях — всего 2,47 литра на 100 км пробега.
"На фоне постоянного роста цен на горючее такие машины становятся крайне выгодной инвестицией. Мы видим, как ликвидность высокотехнологичных авто начинает конкурировать с популярностью отечественных моделей LADA на вторичном рынке", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.
|Параметр
|Показатель Geely Galaxy A7 EM
|Рекордная дистанция (без дозаправки)
|2608,36 км
|Термический КПД двигателя
|47,26%
|Эффективность трансмиссии
|93,1%
|Расход топлива в экономичном режиме
|2,47 л / 100 км
Нужно ли заряжать батарею для такого пробега?
Для установления рекорда автомобиль стартовал с полностью заряженным аккумулятором и полным баком, но в процессе пути внешние источники энергии не использовались.
Подходит ли такой автомобиль для России?
Гибридная установка отлично справляется с перепадами высот и сложными дорогами, что делает её актуальной для российских условий эксплуатации.
В чем секрет низкого расхода топлива?
Основной вклад вносят сверхэффективный двигатель с высоким КПД и ИИ-алгоритмы, которые оптимизируют работу силовой связки в зависимости от условий.
Какова реальная дальность хода в обычном режиме?
В повседневной эксплуатации без цели установить рекорд владелец может рассчитывать на 1500-1800 км пробега в смешанном цикле.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.