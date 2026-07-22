Пять дней без остановки: новый Geely добился результата, который войдет в историю

Китайский седан Geely Galaxy A7 EM установил новый мировой рекорд выносливости для серийных подключаемых гибридов (PHEV), преодолев более 2600 километров на одном баке и полном заряде батареи. Пятидневный марафон от Шангри-Ла до Гуанчжоу официально зафиксирован представителями Книги рекордов Гиннесса, что подтверждает технологическое превосходство новых силовых установок из Поднебесной над западными и японскими конкурентами.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Geely Galaxy A7

Детали рекордного заезда и маршрута

Фактическая дистанция, которую проехал автомобиль без заезда на АЗС и подключения к электросети, составила 2608,36 км. Это достижение существенно перекрывает прошлый мировой результат в 2360 км. Важно, что испытание проходило не на закрытом полигоне в идеальных условиях, а на дорогах общего пользования с реальным трафиком. Маршрут включал затяжные подъемы на горных серпантинах, движение по скоростным трассам и пробки в мегаполисе.

"Такие показатели автономности полностью снимают страх перед электротягой. Для водителя гибрид становится универсальным инструментом, который одинаково эффективен и в городе, и в трансконтинентальных поездках", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Рекорд стал возможен благодаря комплексной работе инженеров над аэродинамикой кузова и эффективностью распределения энергии.

Технологии под капотом: как это работает

Основой успеха стала система EM AI Super Hybrid 2.0. Сердце установки — бензиновый двигатель с рекордным для серийного производства термическим КПД в 47,26%. Это означает, что почти половина энергии сгорания топлива трансформируется в полезную работу, а не уходит в тепло. Гибридная трансмиссия также демонстрирует запредельную эффективность в 93,1%.

"Бортовая электроника с искусственным интеллектом здесь не просто дань моде. Система в реальном времени анализирует манеру вождения и профиль дороги, за счет чего экономится до 15% горючего без потери темпа", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

Особое внимание уделено управлению питанием. Даже если владелец решит провести техническое обслуживание и снятие АКБ, интеллектуальные алгоритмы быстро адаптируются после восстановления цепи. Высокая плотность энергии в тяговой батарее позволяет использовать ДВС лишь в оптимальных режимах, минимизируя вредные выбросы и затраты.

История триумфов бренда Geely

Для линейки Galaxy это не первый громкий успех. Летом прошлого года седан преодолел 2150 км при аномальной жаре в 39 градусов, доказав надежность системы охлаждения. Позже в Японии автомобиль признали рекордсменом по расходу топлива в реальных условиях — всего 2,47 литра на 100 км пробега.

"На фоне постоянного роста цен на горючее такие машины становятся крайне выгодной инвестицией. Мы видим, как ликвидность высокотехнологичных авто начинает конкурировать с популярностью отечественных моделей LADA на вторичном рынке", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по потребкредитованию Дмитрий Нестеров.

Параметр Показатель Geely Galaxy A7 EM Рекордная дистанция (без дозаправки) 2608,36 км Термический КПД двигателя 47,26% Эффективность трансмиссии 93,1% Расход топлива в экономичном режиме 2,47 л / 100 км

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли заряжать батарею для такого пробега?

Для установления рекорда автомобиль стартовал с полностью заряженным аккумулятором и полным баком, но в процессе пути внешние источники энергии не использовались. Подходит ли такой автомобиль для России?

Гибридная установка отлично справляется с перепадами высот и сложными дорогами, что делает её актуальной для российских условий эксплуатации. В чем секрет низкого расхода топлива?

Основной вклад вносят сверхэффективный двигатель с высоким КПД и ИИ-алгоритмы, которые оптимизируют работу силовой связки в зависимости от условий. Какова реальная дальность хода в обычном режиме?

В повседневной эксплуатации без цели установить рекорд владелец может рассчитывать на 1500-1800 км пробега в смешанном цикле.

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