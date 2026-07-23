Доливаете на глаз? Как узнать реальный масложор двигателя без поездки на СТО

Часто уровень масла в двигателе меняется незаметно для владельца. Знакомый заглянул под капот, долил жидкость из канистры на глаз и поехал дальше. Через полгода выяснилось, что мотор серьезно изношен, а кольца потеряли подвижность. Проблема в том, что интуитивная оценка здесь не работает. Субъективное ощущение, что долив происходит редко, мешает увидеть реальную картину износа агрегата.

Фото: Designed by Freepik by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Механик наливает масло в двигатель машины

Как зафиксировать точку отсчета

Простая проверка щупом раз в месяц ничего не даст, если нет точных данных. Сначала нужно создать базу для сравнения. После замены смазочных материалов машине дают постоять на ровной площадке минут 15. Этого времени достаточно, чтобы жидкость полностью стекла в поддон. Уклон поверхности даже в несколько градусов сделает замер бесполезным. На металлическом щупе стоит сделать свою отметку. Заводские насечки часто расположены слишком далеко друг от друга. Тонкая линия лаком или маркером позволит заметить падение уровня даже на пару миллиметров. В этот же момент записывают точные показания одометра. Это поможет понять, как именно меняется параметр износа в зависимости от пройденного пути.

"Электроника часто подводит, особенно в бюджетных моделях. Датчик может молчать, когда в картере не хватает литра, а щуп никогда не врет, если им правильно пользоваться", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Правила точного замера

Забудьте о доливе из большой канистры на глазок. Для расчетов нужна аптечная точность. Подойдет обычный мерный стакан или крупный шприц. Каждые 500 или 1000 километров процедуру повторяют. Если уровень упал ниже вашей метки, нужно долить строго отмеренное количество миллилитров, чтобы вернуть его в исходную точку. Все записи — пробег и объем долитой жидкости — заносят в блокнот. К следующему визиту в сервис накопится статистика. Сумму всех доливов делят на пройденное расстояние. Полученная цифра покажет реальную ситуацию. На деле же выходит, что машина может потреблять гораздо больше, чем кажется владельцу при беглом осмотре. Иногда такие расчеты заставляют пересмотреть финансовое бремя содержания техники.

Тип двигателя Типичный расход (л / 1000 км) Атмосферный бензиновый 0,1 — 0,2 Турбированный 0,3 — 0,5 Дизельный 0,4 — 0,5

Что считать допустимым расходом

Тот самый секрет кроется в соотношении с потреблением топлива. Нормой принято считать угар масла в пределах половины процента от сожженного бензина. Если за 10 тысяч километров мотор потребил 800 литров топлива, то 4 литра ушедшего масла — это предел. Для многих современных агрегатов такие цифры уже повод для визита к мастеру.

"Если мотор начал требовать больше литра на тысячу километров, никакие промывки не помогут. Это явный признак внутренних разрушений или критического засора системы", — объяснил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Важный нюанс: стиль вождения меняет все замеры. Зимние пуски и пробки заставляют масло угорать быстрее. На трассе при стабильных оборотах ситуация выравнивается. При частых изменениях условий эксплуатации трудно уловить единый поворот в динамике расходования ресурсов. Если после всех расчетов цифра превышает 0,7 литра на тысячу километров, стоит проверить свечи. Сизый дым из выхлопной трубы или маслянистый налет — это сигналы бедствия. Иногда проблема решается заменой колпачков, что обходится дешево. Но если тянуть с замерами, дело закончится капитальным ремонтом.

Ответы на популярные вопросы

Можно ли проверять уровень на горячем двигателе?

Нет, результат будет занижен. Масло должно стечь в поддон из всех каналов и фильтра. После поездки нужно подождать не менее десяти минут.

Влияет ли марка масла на его расход?

Да. Разные составы имеют разную температуру вспышки и вязкость. Если сменить производителя, весь цикл наблюдений придется начинать заново для точности.

Почему на новом автомобиле уходит масло?

Это может быть конструктивной особенностью, особенно у мощных турбомоторов. Если объем угара не растет со временем, беспокоиться обычно не о чем.

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