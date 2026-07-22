Круиз-контроль жрет бензин? Разбор 5 популярных мифов об экономии топлива

Попытки сэкономить на заправке часто превращаются в пустую трату времени и денег из-за веры в старые шоферские байки. Многие привычные способы сократить аппетит машины на деле заставляют кошелек худеть быстрее, а двигатель — изнашиваться раньше срока. Главное — вовремя отличить работающий метод от вредного совета.

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Лишние расходы под видом экономии

Популярная привычка переходить на нейтральную передачу при спуске с горки в современных реалиях не дает ничего, кроме лишнего риска. Когда машина катится на "нейтралке", мотор продолжает потреблять бензин для поддержания холостого хода. Если же оставить включенную передачу и просто убрать ногу с газа, электроника перекроет подачу горючего полностью. Расход в этот момент падает до нуля. Вера в то, что дорогой бензин с высоким октановым числом превратит обычную малолитражку в экономичный болид, тоже лишена смысла. Высокооктановое топливо защищает от детонации моторы с высокой степенью сжатия, но в стандартном агрегате оно сгорает так же точно, как и обычное. Эффект получается обратным — переплата за литр перекрывает любые призрачные выгоды.

"Заливать сотый бензин в мотор, рассчитанный на девяносто второй, — это просто дарить деньги нефтяным компаниям. Без специальных настроек блока управления двигатель не поймет, что в баке премиальный продукт, и не изменит режим работы", — объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Длительное стояние на месте утром с работающим мотором тоже не помогает. Современным системам впрыска достаточно минуты, чтобы масло разошлось по узлам. Долгий простой на холоде лишь заставляет активно испаряться деньги из бака, пока машина никуда не едет. На практике спокойное движение сразу после короткой паузы прогревает технику гораздо эффективнее и бережнее. Важно лишь выбрать верный вариант нагрузки на старте.

Электроника и климат в салоне

Споры о кондиционере и открытых окнах обычно заканчиваются одинаково — побеждает аэродинамика. В черте города, где скорости невелики, свежий воздух из окна действительно обходится дешевле. Но стоит выехать на трассу, как открытое стекло превращается в "парашют", сопротивление воздуха растет, и мотор тратит больше сил на его преодоление. В таких условиях работающий кондиционер при закрытых окнах оказывается выгоднее для бюджета. Тот самый секрет кроется в понимании логики системы: поддержание прохлады в уже остуженном салоне требует мизерных затрат энергии. Если же постоянно выключать и включать климат-контроль, пытаясь сэкономить, компрессор будет каждый раз работать на пределе, съедая лишние литры.

Действие Реальный эффект Движение на нейтрали Расход топлива сохраняется Торможение двигателем Подача топлива прекращается Плавный затянутый разгон Лишнее время на низких передачах Уверенный набор скорости Быстрый переход на экономичную передачу

С этим стоит быть аккуратнее и при выборе темпа разгона. Слишком медленный набор скорости заставляет автомобиль долго оставаться на первой и второй передачах. Это самое неэффективное решение, так как обороты растут, а преодоленное расстояние — нет. Правильнее разгоняться уверенно, чтобы быстрее перейти на высшую ступень коробки.

Как реально сократить траты

Главный враг низкого расхода — это суета. Постоянные перестроения, резкие прыжки со светофора и такие же резкие торможения перед следующим перекрестком превращают топливо в бесполезное тепло тормозных дисков. Ровный темп и умение видеть дорожную ситуацию на несколько ходов вперед дают гораздо больше, чем любые хитрости с октановым числом. Стоит помнить и о техническом состоянии. Спущенные на пару десятых атмосферы шины создают сопротивление, которое приходится преодолевать мотору. Лишний хлам в багажнике и забытый на крыше пустой багажный бокс тоже вносят свой вклад в итоговый чек на заправке. Внимание к таким деталям — это осознанный процесс, приносящий плоды.

"На практике видно, что забитый воздушный фильтр или старые свечи зажигания повышают аппетит машины на десять-пятнадцать процентов. Никакой плавный стиль вождения не спасет, если техника не в порядке", — подчеркнул автослесарь Денис Хромов.

Если смотреть на вещи проще, современному автомобилю не нужны уловки из прошлого века. Достаточно следить за давлением в шинах, вовремя менять расходники и избегать ненужной резкости за рулем. Любая лишняя деталь в поведении водителя отражается на датчике расхода.

Ответы на популярные вопросы

Помогает ли экономить выключение двигателя в пробках?

Система старт-стоп встроена во многие машины, но если ее нет, глушить мотор вручную стоит только при остановке дольше минуты. Постоянные перезапуски быстрее изнашивают стартер и аккумулятор.

Влияет ли полный бак на расход?

Лишний вес топлива добавляет несколько килограммов к массе машины. Разница в расходе между пустым и полным баком составит доли процента, что на практике незаметно.

Нужно ли менять стиль езды зимой?

Зимой расход всегда выше из-за прогревов, сопротивления снега и работы обогревов. Главное — не допускать пробуксовок, которые сжигают горючее впустую.

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