Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дороги в Барнауле стали другими: цифровая модернизация спасла сотни жизней водителей
Природа решила сменить курс: уровень Иртыша на юге области изменится из-за действий людей
14 тысяч пензенцев обманули бюрократию: купив протезы без очередей и справок
Запах от шерсти, лотка и мисок: три летние ошибки владельцев кошек, которые нельзя оставлять без внимания
Миллиард на одну переправу: стройка в Красноярске навсегда изменит доступ к острову Татышев
Законы работают иначе: решение международного арбитража не спасло консорциум NCOC в Казахстане
Топливный кризис подобрался к границам региона: власти нашли способ остановить хаос на заправках
Политики из 12 стран рассмотрели план преследования госслужащих и силовиков Белоруссии
Город просто завалило ветками: ночной шторм в Ярославле парализовал движение в ряде районов

Снимаем АКБ без сгоревших ББУ: какую клемму откручивать первой и почему

Авто

Простая замена аккумулятора может обернуться коротким замыканием, если перепутать последовательность действий. Металлический ключ в руках человека становится проводником, который мгновенно превращает искру в серьезную поломку бортовой сети. Важно понимать физику процесса, чтобы обычная процедура не закончилась дорогостоящим ремонтом электроники.

Аккумулятор автомобиля
Фото: Wikipedia by Filipograf, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аккумулятор автомобиля

Главное правило безопасности

При снятии батареи первым всегда убирают минус. Этот провод жестко связан с кузовом машины. Если начать с плюса и случайно задеть ключом любую металлическую деталь под капотом, произойдет замыкание. Инструмент в этот момент может буквально привариться к металлу, а электроника получит удар, который выжжет предохранители или блоки управления.

Когда минусовой провод уже отсоединен, цепь разорвана. Теперь прикосновение ключа к корпусу во время откручивания плюса ни к чему не приведет. Это базовый вариант защиты, который спасает от человеческой ошибки и случайного соскальзывания инструмента.

"Основная проблема при коротком замыкании — это скачок напряжения, который убивает чувствительные диоды в генераторе и процессоры в электронных блоках. Обычная невнимательность превращает рабочий автомобиль в недвижимость за долю секунды", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Порядок действий и нюансы

Перед началом работ двигатель нужно заглушить, а ключ вынуть из замка зажигания. В некоторых моделях при отключении питания срабатывает центральный замок, поэтому лучше приоткрыть окно или держать ключи в кармане, а не в салоне. Все лампочки, включая плафоны интерьера, должны быть выключены, чтобы минимизировать нагрузку на контакты в момент разрыва.

Тот самый секрет кроется в чистоте. После снятия клемм стоит осмотреть выводы батареи. Серый или белый налет — это окислы, которые мешают нормальному проходу тока. Если их не убрать, даже новый аккумулятор будет плохо заряжаться от генератора. Грязь на корпусе тоже опасна, она может проводить мизерные токи и постепенно разряжать батарею во время стоянки.

"Окисленные клеммы работают как сопротивление в нагревательном приборе. Энергия тратится на нагрев плохого контакта, а не на прокрутку стартера. Это особенно критично в мороз, когда химия внутри пластикового корпуса и так замедленна", — отметил специально для Pravda.Ru автослесарь Денис Хромов.

Действие Последствия ошибки
Сначала снят минус Безопасная работа с плюсовым проводом
Сначала снят плюс Риск короткого замыкания ключом на корпус
Клемма не затянута Обгорание контактов и сбои в работе ECU

Как вернуть все на места

Установка производится строго наоборот. Сначала на место ставится плюсовой провод, и только в самом конце — минусовой. При подключении минуса может возникнуть небольшая искра — это нормально, так как начинают оживать внутренние системы автомобиля и сигнализация. Каждое решение конструкторов в этом вопросе направлено на исключение случайной дуги.

После подачи питания современные машины могут вести себя странно. Иногда сбиваются настройки автоматических стеклоподъемников, обнуляются часы и радиостанции. В редких случаях плавают обороты холостого хода — системе нужно время, чтобы заново откалибровать датчики. Пара километров в спокойном режиме обычно возвращает все в норму. Любые другие ошибки на панели приборов после такой процедуры требуют внимания мастера.

"Многие забывают про крепление самой батареи. Если аккумулятор болтается на площадке, вибрация разрушает активную массу пластин внутри. Это сокращает срок службы устройства в два-три раза", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru автоэлектрик Кирилл Семёнов.

На практике важно следить, чтобы снятый провод не спружинил обратно к выводу. Многие водители используют для этого обычную перчатку или пластиковый колпачок. Такая простая деталь гарантирует, что питание не подастся в самый неподходящий момент.

Нужно ли снимать аккумулятор в сильный мороз?

Если машина стоит долго, а батарея старая, это имеет смысл. Теплый аккумулятор выдает больше пускового тока. Но для современных исправных систем это лишние хлопоты.

Сбросятся ли ошибки двигателя при снятии клеммы?

В старых авто это работало. На новых машинах ошибки пишутся в энергонезависимую память. Иконка Check Engine может погаснуть, но информация о сбое останется в системе.

Можно ли использовать литол для смазки клемм?

Лучше использовать специальные составы. Литол может со временем твердеть и собирать пыль. Специальные лаки или консистентные смазки для контактов защищают от коррозии гораздо эффективнее.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев, автослесарь Денис Хромов, автоэлектрик Кирилл Семёнов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Еда и рецепты
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Недвижимость
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Грузовики заблокируют на трассах региона: температурный скачок в Оренбурге запустил запреты
Школа без привычных кабинетов уходит в прошлое: Карелия запустит масштабное перевооружение 121 учреждения
Ложные воспоминания кажутся правдой: почему мозг стирает границу между реальностью и фантазией
Александр Лукашенко поставил задачу превзойти результаты сбора зерна 2025 года в Белоруссии
Работодатели включили жесткий режим: за что сегодня готовы платить большие деньги
Беспредел застройщика прошлых лет: ошибка 2009 года лишила людей сухих участков в Омской области
Фармацевтический рынок ждет жесткая перечистка: внеплановые рейды поставят под вопрос жизнь производственных гигантов
Нефть как приложение к газу: Японские гиганты закупают русскую сырью наперекор Вашингтону
Краснодар под перекрестным огнем: фатальная пауза в тридцать минут изменила ход событий
Липовый чай больше не заваривают как раньше: ошибка в 1 градус меняет вкус и свойства
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.