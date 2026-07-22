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Вышла из машины и зашла в офис: отказ от проверки лишил прав сотрудницу МВД в Красноярском крае

Авто

Отказ от медицинского освидетельствования на алкоголь ведет к лишению прав даже в том случае, если водитель уже припарковал автомобиль и покинул салон. Эту позицию подтвердил Верховный суд РФ, рассмотрев дело сотрудницы МВД из Красноярского края.

Сотрудник ГИБДД на улице
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сотрудник ГИБДД на улице

Ситуация возникла 27 ноября 2024 года в городе Боготола. Госинспектор дорожного надзора Татьяна Шпек приехала на работу на своем Nissan X-Trail, оставила машину за шлагбаумом на ведомственной парковке и зашла в здание отдела МВД. При входе начальник ГАИ почувствовал запах спиртного от девушки и предложил ей пройти медицинское освидетельствование. Водитель отказалась.

Суд первой инстанции назначил штраф 30 тысяч рублей и лишил женщину водительского удостоверения. В апелляциях Шпек утверждала, что на момент разговора с руководством уже не была водителем, так как между парковкой и беседой прошло около десяти минут.

Правовой механизм

Верховный суд оставил решение в силе, пояснив, что правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ является формальным. Это означает, что для привлечения к ответственности достаточно самого факта отказа выполнить законное требование инспектора. Состав нарушения считается завершенным в момент произнесения отказа.

Согласно позиции суда, доказывать фактическое состояние опьянения водителя не требуется — это не влияет на квалификацию деяния. Законность требования полиции определяется тем, управлял ли человек транспортным средством до этого. Если есть основания полагать, что опьянение возникло в период управления автомобилем, инспектор имеет право потребовать проверку, даже если водитель уже вышел из машины.

Автомобильный юрист Олег Зорин отмечает, что закон в данном случае защищает возможность фиксации состояния водителя до того, как он успеет предпринять действия по сокрытию признаков опьянения. Отказ от проверки приравнивается к самому правонарушению, независимо от реальной концентрации алкоголя в крови.

Экспертная проверка:
Автор Дейл Фостер
Дейл Фостер — журналист с 4-летним опытом. Специализируется на региональных новостях, общественной жизни и повседневных событиях в России
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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