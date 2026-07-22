Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вышла из машины и зашла в офис: отказ от проверки лишил прав сотрудницу МВД в Красноярском крае
Северные трассы сдались стихии: масштабные разрушения поставили жителей Бурятии в тупик
Интеллект не имеет срока годности: что убивает клетки мозга быстрее возраста и как этого избежать
Бесплатный спорт в центре Ярославля: подростки захватят три площади до самого сентября
Традиции оленеводства встретились с прогрессом: модернизация сети перевернула жизнь в Суринде
Рынок труда ждет новых игроков: Брянский колледж открыл специальность, которая изменит карьеру молодежи
Масштаб катастрофы оказался пугающим: инцидент в Приморье потребовал экстренного вмешательства
Отсутствие документа в бардачке: как спасти транспортное средство от принудительной стоянки
Засор больше не проблема: домашний метод без дорогих средств способен спасти ситуацию за минуты

Рынок авто содрогнётся: возвращение брендов из Южной Кореи изменит расклад сил в России

Авто

Южнокорейские автопроизводители могут стать первыми брендами, которые официально вернутся в Россию после отмены санкций. Об этом заявили в профильном объединении РОАД. Несмотря на отсутствие официальных поставок, ряд актуальных моделей Kia и Hyundai уже доступны на рынке через альтернативные каналы.

Kia KX1
Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Kia KX1

Доступные модели и технические особенности

В розничных сетях представлены кроссоверы разных сегментов — от компактных городских вариантов до семейных SUV. Наличие конкретных модификаций и итоговая стоимость зависят от региона и комплектации.

  • Kia KX1 - модель 2023 года с двигателем 1.6 л и АКПП, оснащенная цифровой панелью приборов и интеграцией смартфов.
  • Hyundai Creta - компактный SUV с мотором 1.6 л и несколькими вариантами трансмиссии.
  • Kia Seltos - городской кроссовер с акцентом на современное оснащение интерьера.
  • Hyundai Tucson и Kia Sportage - среднеразмерные кроссоверы с расширенным набором систем безопасности и различными вариантами силовых агрегатов, включая гибриды в случае Sportage.
  • Hyundai Santa Fe - крупный семейный автомобиль с повышенным объемом салона и мощным двигателем.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что присутствие этих моделей в продаже сейчас не означает работу официальной дилерской сети. Покупателям важно проверять происхождение автомобиля и условия гарантийного обслуживания, так как импорт через параллельные каналы лишает владельца стандартной заводской поддержки производителя.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Еда и рецепты
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Амурская область
Благовещенск: в обновленном городском парке появится самое высокое колесо обозрения на ДВ
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Авто
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Никакой лепки: ленивые котлеты с сочностью беляша исчезнут со сковороды мгновенно
Последние материалы
Земля больше не выдержит: в Ярославской области нашли способ остановить рост токсичных свалок
Цифровой барьер больше не помеха: Ульяновская область внедрила механизм с господдержкой
Скрыться в камышах больше не получится: техническое обновление рыбнадзора привело к новым рискам
Рынки сменили вектор влияния: Оренбургская область создала условия для притока крупного капитала
Спасаем ногти-тряпочки после гель-лака: липидная схема быстро возвращает плотность
Бензин стал слишком дорогим: Lada перевела водителей на новый формат расхода топлива
Природа в шоке от масштабов: Астраханская область обеспечила Волге мощный рывок в биоразнообразии
Любимое летнее блюдо россиян: врачи предупредили о скрытой опасности привычной заправки
Расчет на удаленность провалился: иногородние агентства в Пермском крае лишились крупных сумм
Забудьте про кипяток: холодный метод радикально меняет привычный вкус утреннего напитка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.