Рынок авто содрогнётся: возвращение брендов из Южной Кореи изменит расклад сил в России

Южнокорейские автопроизводители могут стать первыми брендами, которые официально вернутся в Россию после отмены санкций. Об этом заявили в профильном объединении РОАД. Несмотря на отсутствие официальных поставок, ряд актуальных моделей Kia и Hyundai уже доступны на рынке через альтернативные каналы.

Фото: commons.wikimedia.org by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Kia KX1

Доступные модели и технические особенности

В розничных сетях представлены кроссоверы разных сегментов — от компактных городских вариантов до семейных SUV. Наличие конкретных модификаций и итоговая стоимость зависят от региона и комплектации.

Kia KX1 - модель 2023 года с двигателем 1.6 л и АКПП, оснащенная цифровой панелью приборов и интеграцией смартфов.

- модель 2023 года с двигателем 1.6 л и АКПП, оснащенная цифровой панелью приборов и интеграцией смартфов. Hyundai Creta - компактный SUV с мотором 1.6 л и несколькими вариантами трансмиссии.

- компактный SUV с мотором 1.6 л и несколькими вариантами трансмиссии. Kia Seltos - городской кроссовер с акцентом на современное оснащение интерьера.

- городской кроссовер с акцентом на современное оснащение интерьера. Hyundai Tucson и Kia Sportage - среднеразмерные кроссоверы с расширенным набором систем безопасности и различными вариантами силовых агрегатов, включая гибриды в случае Sportage.

и - среднеразмерные кроссоверы с расширенным набором систем безопасности и различными вариантами силовых агрегатов, включая гибриды в случае Sportage. Hyundai Santa Fe - крупный семейный автомобиль с повышенным объемом салона и мощным двигателем.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что присутствие этих моделей в продаже сейчас не означает работу официальной дилерской сети. Покупателям важно проверять происхождение автомобиля и условия гарантийного обслуживания, так как импорт через параллельные каналы лишает владельца стандартной заводской поддержки производителя.