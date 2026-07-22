Рынок авто содрогнётся: возвращение брендов из Южной Кореи изменит расклад сил в России

Южнокорейские автопроизводители могут стать первыми брендами, которые официально вернутся в Россию после отмены санкций. Об этом заявили в профильном объединении РОАД. Несмотря на отсутствие официальных поставок, ряд актуальных моделей Kia и Hyundai уже доступны на рынке через альтернативные каналы.
В розничных сетях представлены кроссоверы разных сегментов — от компактных городских вариантов до семейных SUV. Наличие конкретных модификаций и итоговая стоимость зависят от региона и комплектации.
Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что присутствие этих моделей в продаже сейчас не означает работу официальной дилерской сети. Покупателям важно проверять происхождение автомобиля и условия гарантийного обслуживания, так как импорт через параллельные каналы лишает владельца стандартной заводской поддержки производителя.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.