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Отсутствие документа в бардачке: как спасти транспортное средство от принудительной стоянки

Авто

Отсутствие водительского удостоверения при себе не означает автоматического изъятия автомобиля, если права выданы и действуют. В этом случае водитель может избежать эвакуации машины на штрафстоянку, предоставив инспектору паспорт для проверки данных по базе.

водительское удостоверение
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
водительское удостоверение

Разница между забывчивостью и отсутствием прав

Закон разделяет две разные ситуации: когда водитель забыл документ дома и когда он фактически не имеет права управлять автомобилем. Если права есть, но физически отсутствуют в салоне, это квалифицируется как мелкий административный проступок. Штраф за такое нарушение составляет 500 рублей.

Процедура в этом случае выглядит так: водитель предъявляет паспорт, инспектор запрашивает информацию по базе данных. Если запись о действующем удостоверении подтверждается, автомобиль остается у владельца.

Если же проверка показывает, что водитель лишен прав, не проходил обучение или управляет машиной с категорией, не соответствующей транспортному средству, вступают в силу более жесткие санкции:

  • штраф от 5 000 до 15 000 рублей;
  • принудительная эвакуация автомобиля на спецстоянку.

В таком сценарии владельцу также придется оплатить услуги эвакуатора и стоимость хранения машины.

Автомобильный юрист Олег Зорин отмечает, что при остановке целесообразно сразу передать инспектору паспорт. Это позволяет сотруднику ГИБДД оперативно определить статус водителя и разграничить формальный недочет от грубого нарушения.

Риски для владельцев и страховые нюансы

Проблемы могут возникнуть и при передаче руля другому лицу. Если приятель водителя забыл права, владелец автомобиля может столкнуться с финансовыми потерями из-за эвакуации машины.

Отдельно стоит выделить вопрос страхования. Если водитель не вписан в полис ОСАГО с ограниченным списком лиц, штраф будет выписан независимо от того, где находится водительское удостоверение. Аргумент о том, что страховой полис остался дома, в данной ситуации не работает.

Для ускорения проверки документов рекомендуется использовать приложение "Госуслуги Авто". Электронные версии прав и СТС помогают сократить время взаимодействия с инспектором. Однако полагаться исключительно на цифровые копии рискованно, так как в определенных ситуациях сотрудник может потребовать физический оригинал документа.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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