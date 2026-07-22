Зимние дороги станут проще: новая сборка в Шушарах решила главную проблему кузовов

На заводе "АГР" в Шушарах стартовала серийная сборка седанов Tenet A8. Производство организовано по полному циклу, который включает сварку и окраску кузовов.

Фото: commons.wikimedia.org by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Chery Arrizo 8 Pro 002

Технические параметры и адаптация

Модель Tenet A8 представляет собой локализованную версию Chery Arrizo 8 Pro. Габариты автомобиля составляют 4757 мм в длину при колесной базе 2770 мм. Для российского рынка предусмотрена техническая адаптация: кузов обработали воском в скрытых полостях и на днище, нанесли дополнительные слои антикоррозийного покрытия, антигравийную и антишумовую защиту.

Доступны два варианта силовых установок:

Двигатель 1.6 (150 л. с., 275 Нм) с 7-ступенчатым роботом; разгон до 100 км/ч за 9,9 секунды.

Двигатель 2.0 (197 л. с., 375 Нм) с 8-диапазонным автоматом; разгон до 100 км/ч за 9 секунд.

Автомобильный инженер Александр Морозов отмечает, что наличие полноценного цикла окраски и сварки на площадке позволяет более гибко контролировать качество антикоррозийной подготовки автомобиля, что критично для эксплуатации в условиях российских зим.

Оснащение и позиционирование

В интерьере установлены цифровые приборы на 10,25 дюйма и мультимедийный экран 15,6 дюйма. Комплектация включает аудиосистему Sony, панорамную крышу, контурную подсветку и передние кресла с памятью, вентиляцией и подогревом. Задние пассажиры обеспечены отдельными дефлекторами обдува и USB-разъемами. Зимний пакет объединяет подогревы руля, лобового стекла, форсунок омывателя, а также передних и задних сидений.

Tenet A8 enters в сегмент седанов D-класса, где основными конкурентами станут Chery Arrizo 8, Geely Preface и Volga C50.

Аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто указывает, что запуск еще одного бренда на заводе в Шушарах (где уже собирают Jeland и Esteo) свидетельствует о стратегии расширения портфеля через использование готовых китайских платформ под новыми марками.