Машина бьется в руках: определенные симптомы в пути предопределили выход из строя узлов

Вибрация на руле — это сигнал о нарушении геометрии колес, износе подшипников или дефектах тормозной системы. Чтобы определить причину, нужно зафиксировать, в какой момент появляется дрожь и сопровождается ли она посторонними звуками.
Характер тряски помогает сузить круг поиска неисправности:
Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что помимо очевидных причин, источником вибрации могут стать сбитые углы установки колес (сход-развал), износ рулевых наконечников или выход из строя опорных подшипников.
Проверить состояние некоторых узлов можно без разборки автомобиля. Один из эффективных способов — контроль температуры колес после поездки. Если одно колесо ощутимо горячее остальных, это указывает на заклинивание тормозного суппорта или направляющих, из-за чего диск перегревается.
Также рекомендуется проверить затяжку колесных болтов и давление в шинах, так как недокачанное колесо или ослабленный крепёж могут создавать эффект биения.
"Если вибрация становится настолько интенсивной, что затрудняет управление автомобилем, эксплуатацию нужно немедленно прекратить. В такой ситуации безопаснее вызвать эвакуатор, чем пытаться доехать до сервиса своим ходом", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.
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