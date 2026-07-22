Машина бьется в руках: определенные симптомы в пути предопределили выход из строя узлов

Вибрация на руле — это сигнал о нарушении геометрии колес, износе подшипников или дефектах тормозной системы. Чтобы определить причину, нужно зафиксировать, в какой момент появляется дрожь и сопровождается ли она посторонними звуками.

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Причины вибрации и симптомы

Характер тряски помогает сузить круг поиска неисправности:

При торможении: если руль вибрирует только в момент нажатия на педаль, причина обычно в износе или деформации тормозных дисков и колодок.

если руль вибрирует только в момент нажатия на педаль, причина обычно в износе или деформации тормозных дисков и колодок. На скорости с гулом: сочетание вибрации и нарастающего шума (который часто усиливается в поворотах) указывает на износ ступичного подшипника.

сочетание вибрации и нарастающего шума (который часто усиливается в поворотах) указывает на износ ступичного подшипника. При разгоне: если машину уводит в сторону, а тряска усиливается без лишних звуков, следует проверять целостность шин и состояние дисков.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев поясняет, что помимо очевидных причин, источником вибрации могут стать сбитые углы установки колес (сход-развал), износ рулевых наконечников или выход из строя опорных подшипников.

Безопасная проверка владельцем

Проверить состояние некоторых узлов можно без разборки автомобиля. Один из эффективных способов — контроль температуры колес после поездки. Если одно колесо ощутимо горячее остальных, это указывает на заклинивание тормозного суппорта или направляющих, из-за чего диск перегревается.

Также рекомендуется проверить затяжку колесных болтов и давление в шинах, так как недокачанное колесо или ослабленный крепёж могут создавать эффект биения.

"Если вибрация становится настолько интенсивной, что затрудняет управление автомобилем, эксплуатацию нужно немедленно прекратить. В такой ситуации безопаснее вызвать эвакуатор, чем пытаться доехать до сервиса своим ходом", — отметил автомобильный инженер Михаил Лазарев.