Семейный бюджет выдохнет: японский импорт заставил пересмотреть стоимость семиместников

На российском рынке появились компактвэны Mitsubishi Xpander и Xpander Cross через механизмы параллельного импорта. Стоимость моделей начинается от 2,23 млн рублей, что делает их дешевле ряда семиместных автомобилей из Китая.

Фото: Wikipedia by オーバードライブ83, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Mitsubishi Xpander

Техническое оснащение и модификации

В Россию поставляют рестайлинговые версии 2022 года. Обе модификации оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем с цепным приводом ГРМ мощностью 105 л. с., который работает с четырехступенчатым автоматическим трансмиссией. Силовая установка рассчитана на бензин марки АИ-92.

Базовая версия включает кондиционер с обдувом задних рядов, мультимедиа с сенсорным экраном, мультируль, литые диски и обогрев зеркал. Версия Xpander Cross отличается увеличенным клиренсом, внедорожным обвесом и более богатым оснащением.

В топовых комплектациях доступны светодиодная оптика, 17-дюймовые диски, кожаная отделка салона, цифровая приборная панель, камера кругового обзора, бесключевой доступ и автоматический климат-контроль.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что сочетание классического автомата и атмосферного двигателя в сегменте семейных авто традиционно ценится за ремонтопригодность и предсказуемый ресурс, особенно при эксплуатации в регионах с ограниченным доступом к специализированному сервису.

Ценовая политика и доступность

Стоимость автомобилей сильно зависит от региона и статуса поставки (под заказ или в наличии). Минимальная цена в 2,23 млн рублей зафиксирована во Владивостоке за авто под заказ. В Омске цена начинается от 2,262 млн рублей, в Благовещенске — от 2,37 млн рублей.

Цены на версию Xpander Cross варьируются от 2,61 млн рублей в Воронеже до 2,9 млн рублей в Сыктывкаре. Модели в наличии стоят дороже: например, в Нижнем Новгороде цены на Cross достигают 3,699 млн рублей, а в Сочи — 3,5 млн рублей.

Для сравнения, стоимость новых семиместных моделей из Китая выше: Geely Okavango стартует от 3,77 млн рублей, Jetour X90 Plus — от 3,97 млн рублей, Chery Tiggo 8 Pro Max — от 3,3 млн рублей.

"Ценовой разрыв между параллельным импортом из Юго-Восточной Азии и официальными китайскими предложениями обусловлен разной налоговой нагрузкой и отсутствием у Mitsubishi в России текущих маркетинговых обязательств по поддержке бренда", — отметил автоэксперт, аналитик автомобильного рынка Игорь Моржаретто.