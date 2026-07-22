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Цены растут даже на б/у сегменте: ликвидность LADA заставила рынок пересмотреть расчеты

Авто

За 60 лет работы АВТОВАЗ выпустил более 35 млн автомобилей, что обеспечило бренду LADA долю в 25,6% от всего российского автопарка. По данным агентства АВТОСТАТ, каждый четвертый автомобиль в стране принадлежит этому производителю, хотя в отдельных регионах, таких как Дальний Восток или Калининград, доминируют Toyota и Volkswagen соответственно.

Автоваз
Фото: wikimapia by Vyacheslav Bukharov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Автоваз

Производственные показатели

Основной объем выпуска пришелся на марку LADA — с 1970 года собрано более 31 млн единиц. Дополнительный объем сформировали партнерские проекты и сборка иномарок. Так, с 2013 по 2022 год на мощностях завода выпустили около 850 тыс. автомобилей Renault, Nissan и Datsun. Почти 2 млн LADA были собраны на партнерских площадках внутри страны, а отдельные проекты принесли выпуск 730 тыс. Chevrolet Niva и 507 тыс. "Ока".

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что такая высокая доля в автопарке обусловлена не только объемами производства, но и широкой географией сбыта, включая экспорт и сборку в Казахстане, Эквадоре и Финляндии в разные периоды работы завода.

Стоимость и ликвидность на рынке

Ценовой диапазон новых автомобилей бренда сейчас составляет от 624 тыс. рублей за LADA Granta (хотя фактические цены начинаются от 850 тыс. руб.) до 2,35 млн рублей за Vesta Sport. Модель Aura оценивается в 2,25 млн рублей, а Niva Travel стоит 1,34 млн рублей.

На вторичном рынке автомобили марки демонстрируют высокую остаточную стоимость. В частности, трехлетняя Granta сохраняет 93,5% от первоначальной цены, а Largus — 111%. Нижний порог цен на б/у сегменте составляет 50 тыс. рублей, но наиболее ликвидным считается диапазон от 500 до 999 тыс. рублей.

Экспертный комментарий: "Высокий процент сохранения стоимости LADA делает владение этими машинами в течение 3-5 лет экономически оправданным, так как рост рыночных цен на автомобили часто компенсирует эксплуатационные расходы", — отметил автоэксперт Игорь Моржаретто.

Экспертная проверка:
Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — корреспондент и выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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