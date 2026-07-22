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Больше никакого закисания: технический апгрейд Нивы Travel лишил машину старых проблем

Авто

С середины 2025 года Нива Travel переходит на новый двигатель ВАЗ-11184 (1.8 л, 90 л. с.), который заменил агрегат 1.7 (83 л. с.). Это не модификация старого мотора, а гибрид: блок цилиндров от Lada Vesta Evo совмещен с восьмиклапанной головкой блока от Lada Granta. Изменения коснулись не только мощности, но и всей архитектуры обслуживания, тормозной системы и элементов подвески.

ГРМ и клапаны: ремень против цепи

Главное техническое различие — переход с цепного привода ГРМ на ременный. Цепь мотора 1.7 считалась долговечной, но требовала сложной замены при растяжении (обычно к 120 тыс. км), что подразумевало снятие передней крышки двигателя.

Ременной привод мотора 1.8 делает обслуживание предсказуемым: замена производится каждые 60 тыс. км. Процедура упрощена за счет полуавтоматического натяжителя. Важный момент безопасности: обрыв ремня на этом двигателе не ведет к загибу клапанов и капитальному ремонту, так как в поршнях предусмотрены специальные выемки.

Однако владельцу придется столкнуться с трудоемкой регулировкой теплового зазора клапанов. В отличие от старого мотора 1.7 с гидрокомпенсаторами, версия 1.8 требует периодического снятия распредвала и подбора толкателей, особенно при приближении к пробегу 100 тыс. км.

Экспертный комментарий: «Переход на ремень упрощает регламент, но вносит новый риск: затягивание с заменой расходника может привести к остановке двигателя в пути, даже если поршневая группа защищена от критических повреждений», — отметил инженер по эксплуатации автомобилей Артем Николаев.

Обслуживание и эргономика

Стоимость плановых ТО на 60 тыс. км для версии 1.8 снизилась до 65 тыс. рублей (против 72 тыс. у версии 1.7). Это достигнуто за счет увеличения межсервисного интервала с 10 до 15 тыс. км. При этом доступ к некоторым узлам изменился:

  • Масло: Сливать масло стало удобнее — пробка (22 мм) смещена вперед и доступна через сервисное окно штатной защиты. Однако доступ к масляному фильтру сверху стал сложнее из-за шлангов системы охлаждения.
  • Воздушный фильтр: Крышка теперь фиксируется защелками вместо саморезов, но забор воздуха переместился к правой фаре, что делает старые шноркели несовместимыми.
  • Навесное оборудование: Привод упростился до одного ремня с автоматическим натяжителем. Больше не требуется ручная регулировка и демонтаж защиты для доступа к ремню кондиционера.

Тормоза и подвеска

Наиболее значимое обновление коснулось передних тормозов. Трехпоршневые суппорты с прижимными рычагами, склонные к закисанию, заменены на механизмы от Lada Vesta NG (один поршень, плавающая скоба). Это упрощает замену колодок и дисков, а сами запчасти стали дешевле и доступнее.

В подвеске изменения коснулись стабилизатора поперечной устойчивости. На версии 1.8 установлена конструкция с двумя шаровыми соединениями вместо простых резиновых втулок. Также появилась отдельная штанга поддержки корпуса переднего редуктора с дополнительными резиновыми втулками.

Автомобильный инженер Михаил Лазарев напоминает, что замена тормозной системы на более простую и массовую снижает риск внезапного отказа тормозов из-за закисания направляющих, что было характерно для предыдущей конструкции.

Экспертная проверка:
  • инженер по эксплуатации автомобилей, специалист по трансмиссиям и комплектующим Артем Николаев
  • автомобильный инженер, специалист по диагностике и надёжности Михаил Лазарев
Куратор Игорь Моржаретто
Игорь Моржаретто — автоэксперт, автор и ведущий медиахолдинга Правда.Ру
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