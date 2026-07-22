Инфраструктура для электромобилей в России к концу 2023 года достигла 8 тысяч зарядных станций, но их распределение остается неравномерным. Основной массив точек сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, где в пиковые часы возникает дефицит свободных разъемов и фиксируются сбои в работе оборудования.
Операторы сетей указывают на дисбаланс: в крупных агломерациях спрос превышает предложение, а в регионах станции могут простаивать из-за низкой популярности электротранспорта. Это создает сложности при перемещении между городами и снижает практическую пользу сети.
Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что количество точек — не единственный критерий. Эффективность сети зависит от доступности быстрых зарядных устройств и совместимости различных операторских систем, чтобы водитель мог пользоваться любой станцией через единый интерфейс.
В рамках национальной программы развитие инфраструктуры предполагает увеличение числа станций до 20 тысяч к 2030 году.
Помимо количественного роста, в приоритете стоят следующие технические задачи:
Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что темпы расширения сети должны быть синхронизированы с ростом продаж электромобилей. Если инфраструктура будет развиваться медленнее, чем парк машин, проблема очередей в мегаполисах только усилится.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.