Машины есть, а тока нет: дисбаланс в России обесценил поездки между городами на электрокарах

Инфраструктура для электромобилей в России к концу 2023 года достигла 8 тысяч зарядных станций, но их распределение остается неравномерным. Основной массив точек сосредоточен в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, где в пиковые часы возникает дефицит свободных разъемов и фиксируются сбои в работе оборудования.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Мужчина подключает зарядный кабель к зарядной станции для электромобиля в вечернее время

Проблема размещения и эксплуатации

Операторы сетей указывают на дисбаланс: в крупных агломерациях спрос превышает предложение, а в регионах станции могут простаивать из-за низкой популярности электротранспорта. Это создает сложности при перемещении между городами и снижает практическую пользу сети.

Эксперт по электромобильности и зарядной инфраструктуре Ленар Кашапов отмечает, что количество точек — не единственный критерий. Эффективность сети зависит от доступности быстрых зарядных устройств и совместимости различных операторских систем, чтобы водитель мог пользоваться любой станцией через единый интерфейс.

Планы по расширению сети

В рамках национальной программы развитие инфраструктуры предполагает увеличение числа станций до 20 тысяч к 2030 году.

Помимо количественного роста, в приоритете стоят следующие технические задачи:

внедрение систем быстрой зарядки (DC);

запуск автоматизированных систем управления нагрузкой;

создание единой платформы для поиска и оплаты зарядки;

организация регулярного технического обслуживания оборудования.

Автоэксперт Игорь Моржаретто обращает внимание, что темпы расширения сети должны быть синхронизированы с ростом продаж электромобилей. Если инфраструктура будет развиваться медленнее, чем парк машин, проблема очередей в мегаполисах только усилится.